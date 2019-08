Nieuwe TCe 100 motor voor Dacia Duster

13 augustus 2019 | Dacia introduceert twee nieuwe motorvarianten voor de Duster. De nieuwe benzinemotor TCe 100 vervangt de SCe 115 en vormt de nieuwe basismotorisering in het aanbod. Ook is vierwielaandrijving terug van weggeweest met de introductie van de Duster TCe 130 GPF 4x4. Deze nieuwe motorvarianten zijn vanaf medio augustus 2019 te bestellen voor prijzen vanaf respectievelijk 18.780 en 23.280 euro.

De TCe 100 is een nieuw ontwikkelde driecilinder turbobenzinemotor die de SCe 115 motor vervangt. De TCe 100 motor levert 74 kW (100 pk) en heeft een hoger koppel van 160 Nm bij een lager toerental (2.750 t/min) dan de SCe 115. Tegelijkertijd is de Duster TCe 100 met een verbruik van 5,5 l/100 km (WLTP) aanzienlijk zuiniger, wat resulteert in een 23 tot 25 g/km lagere CO2-uitstoot ten opzichte van de Duster SCe 115.

Dacia levert de Duster TCe 100 in combinatie met een handgeschakelde versnellingsbak. De prijzen beginnen bij € 18.780 waarmee hij € 1.500 lager geprijsd is dan de Duster TCe 130 GPF 4x2 in dezelfde uitvoering.

Ook is er weer een versie met vierwielaandrijving. De TCe 130 GPF (met standaard benzinepartikelfilter) is 3,7 kW (5 pk) en 45 Nm krachtiger dan de uitgaande TCe 125 4x4, waarmee de Duster nog beter presteert in het terrein en bij het rijden met een aanhanger (max. 1.500 kg). De prijzen van deze vierwielaangedreven versie beginnen bij € 23.280.