Dacia Duster

Dacia prijst Duster 2021

2 augustus 2021 | De vernieuwde Dacia Duster is herkenbaar aan de nieuw ontworpen voorzijde en achterlichten. Het interieur is eveneens vernieuwd, terwijl de nieuwe achterspoiler bijdraagt aan de verlaging van de CO2-emissie. Dat laatste heeft een aandeel in de prijsstelling van de Duster. Zo beginnen de prijzen bij 18.890 euro voor de Duster TCe 100 Bi-Fuel Essential. De auto is vanaf begin september 2021 te bezichtigen bij de Nederlandse dealers.

