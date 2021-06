Dacia Duster ondergaat facelift

22 juni 2021 | De Dacia Duster heeft een facelift ondergaan voor modeljaar 2022. Er zijn tal van designwijzigingen en technische aanpassingen doorgevoerd. De vormgeving is geƫvolueerd, vooral wat betreft de lichtunits en grille. Deze wijzigingen geven de auto een sterkere persoonlijkheid. Ook is de CO2-emissie verlaagd. De nieuwe Dacia Duster is vanaf begin augustus te bestellen en staat vanaf begin september 2021 bij de Dacia-dealer in de showroom.

De nieuwe Duster, die werd gelanceerd in de nieuwe lakkleur Orange Arizona, heeft een moderner design. Deze evolutie qua styling dient echter een doel, namelijk het verbeteren van de aerodynamica voor meer efficiëntie. De nieuwe Duster neemt de stijlkenmerken over van de nieuwe visuele Dacia-identiteit, die voor het eerst te zien was op de nieuwe Sandero, Sandero Stepway en Logan. De nieuwe lichtunits omvatten Y-vormige dagrijverlichting die tevens als inspiratie diende voor de 3D-reliëfs op de nieuwe, verchroomde grille.

De 'always-on' verlichting aan de voorzijde (type ECOLED) en achterzijde belichaamt de nieuwe Dacia lichtsignatuur. De Duster is als eerste Dacia uitgerust met LED-richtingaanwijzers aan de voorzijde. Deze technologie wordt ook gebruikt voor de dimlichten (standaard met automatische inschakeling van het grootlicht) en nummerplaatverlichting. Behalve een lager stroomverbruik bieden de LED's een betere verlichting.

Het ontwerp van de nieuwe achterspoiler en nieuwe lichtmetalen wielen in de maten 16 en 17 inch werden in de windtunnel getest. De reeks CO2-optimalisaties (nieuwe wiellagers en banden, LED-verlichting), waaronder de luchtweerstandswaarde (SCx), maakt een vermindering van de CO2-uitstoot van maximaal 5,8 gram mogelijk op de 4x4-versie van de nieuwe Duster.

Het passagierscompartiment is uitgerust met nieuwe bekleding, nieuwe hoofdsteunen en een hoge middenconsole met een brede opklapbare armsteun. Het model biedt ook keuze uit twee multimediasystemen met een nieuwe 8-inch touchscreen. De stoelbekleding in de nieuwe Duster is 100% nieuw. De stof en de vorm van de nieuwe hoofdsteunen bieden een betere ergonomie en maken het onderhoud eenvoudiger. Het slanke profiel van de hoofdsteun verbetert het zicht in het passagierscompartiment voor de achterpassagiers die naar voren kijken en vice versa.

De belangrijkste nieuwe voorziening is de integratie van een hoge middenconsole met een brede armsteun die over een afstand van 70 mm verschuifbaar is. Deze biedt plaats aan een afsluitbaar opbergvak van 1,1 liter en twee USB-aansluitingen voor de achterpassagiers (afhankelijk van uitvoering).

Ongeacht het uitrustingsniveau omvat de standaarduitrusting een digitaal informatiescherm van de boordcomputer en een snelheidsbegrenzer met verlichte bedieningselementen op het stuurwiel. Afhankelijk van de uitvoering is de vernieuwde Duster ook uitgerust met climate control met digitale displays, cruise control met verlichte bedieningselementen op het stuurwiel, verwarmbare voorstoelen en de handsfree-card.

Behalve het audiosysteem Dacia Plug & Music (radio, MP3, USB en Bluetooth) zijn er twee nieuwe multimediasystemen beschikbaar: Media Display en Media Nav. Het dashboard is voorzien van een nieuwe 8-inch touchscreen. Het systeem Media Display omvat zes luidsprekers (waaronder twee 'boomer'-luidsprekers en twee tweeters voorin), DAB-radio, Bluetooth-connectiviteit, twee USB-aansluitingen en bekabelde smartphone-integratie via Apple CarPlay ofAndroid Auto. Met bedieningselementen op het stuurwiel kan de spraakherkenning worden geactiveerd, waarmee de iOS-smartphone of de Google-assistent met de stem kan bedienen. Het multimediasysteem Media Nav biedt dezelfde mogelijkheden als de Media Display, maar heeft ook geïntegreerde navigatie en Wi-Fi-connectiviteit voor draadloze verbinding met Apple CarPlay en Android Auto.

De interface van Media Display en Media Nav heeft een tabblad 'Voertuig' om voertuiginformatie op te vragen, bijvoorbeeld over de efficiëntie tijdens het rijden. Bij de versies met vierwielaandrijving maakt ook de 4x4-monitor (hoogtemeter, hellingshoekmeter, kompas, enz.) deel uit van het systeem.

De tweewielaangedreven versie van de nieuwe Duster is standaard uitgerust met 'groene' CO2-geoptimaliseerde banden, die de rolweerstand met 10% verlagen. Op de 4x4-versie voldoen de banden aan de officiële 3PMSF-eisen, waarmee deze band - met uitstekende grip onder alle omstandigheden - ook officieel gekwalificeerd is als winterband.

De 4x4-versies met het multimediasysteem Media Display of Media Nav beschikken ook over een 4x4 Monitor die allerlei informatie op het centrale display toont:

Laterale hellingshoekmeter: toont de hoek tussen de linker- en rechterzijde van het voertuig, wat nuttig is bij het rijden op een oneffen ondergrond.

Hellingshoek: deze maakt gebruik van de gegevens van de Hill Start Assist en de Adaptive Hill Descent Control om de bestuurder op de hoogte te houden tijdens steile afdalingen en beklimmingen.

Kompas: nu ook beschikbaar als het voertuig stilstaat en helpt bij het navigeren met behulp van het magnetische noorden en zuiden.

Hoogtemeter: de hoogte wordt weergegeven op een deel van het display en het stijg/daal-logboek op het andere deel.

Na een rit in het terrein of in de bergen geeft de 4x4 Monitor een samenvattend logboek van de rit weer.

Het motorenaanbod is in het kader van de technische updates volledig herzien voor een lagere CO2-uitstoot. De Duster met de TCe 150-motor wordt nu geleverd in combinatie met de zestraps EDC-automaat, terwijl de bruikbare inhoud van de LPG-tank van de Bi-fuel 100-versie met 50% is toegenomen (van 33,6 naar 48,8 liter).

De 2WD-versie van de Duster TCe 150 is nu voorzien van de automatische EDC-transmissie met zes versnellingen. Deze transmissie belooft het comfort een traditionele automaat, terwijl het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot dicht bij die van een handgeschakelde versnellingsbak blijven.

De EDC-transmissie (Efficient Dual Clutch) heeft twee koppelingen: één voor de oneven versnellingen (1,3,5) en één voor de even versnellingen (2,4,6 en achteruit). Het schakelen gebeurt via elektrische actuators die op hun beurtworden aangestuurd door een computer die de ideale versnelling selecteert op basis van de wensen van de bestuurder. Tijdens het schakelen opent de ingeschakelde koppeling op hetzelfde moment als de koppeling van de volgende versnelling sluit. Het schakelen verloopt snel en het koppel wordt continu overgebracht. Er gaat geen energie verloren en er is geen onderbrekinf, Het EDC-systeem vermindert het toerental van de motor door ervoor te zorgen dat de transmissie bij een bepaalde snelheid in de hoogst mogelijke versnelling staat, waardoor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot beperkt blijven.

Alle motorvarianten van de vernieuwde Duster voldoen aan de Euro 6D Full-emissienorm:

Bi-fuel 100 (benzine-LPG) (2WD) met handgeschakelde zesversnellingsbak

TCe 130 benzine (2WD) met handgeschakelde zesversnellingsbak

TCe 150 benzine (4WD) met handgeschakelde zesversnellingsbak

TCe 150 benzine (2WD) met automatische EDC-transmissie

Dacia is de enige fabrikant die een Bi-fuel-motor (benzine-LPG) aanbiedt voor alle modellen met een verbrandingsmotor. De duur van de fabrieksgarantie, de onderhoudsintervallen en de bagageruimte zijn identiek aan die van de benzineversies. De LPG-tank is gemonteerd onder de vloer van de bagageruimte, op de plek van het reservewiel.

Als de Duster Bi-fuel 100 op LPG rijdt, stoot de motor gemiddeld 9,5% minder CO2 uit dan een vergelijkbare benzinemotor. Bovendien bedraagt de theoretische actieradius 1.235 km dankzij de twee tanks met een gecombineerde, bruikbare inhoud van bijna 100 liter: 50 liter benzine en 50 liter LPG (totale inhoud: 62 liter). De bruikbare capaciteit LPG is met 15,2 liter toegenomen in vergelijking met de vorige generatie van de Duster Bi-fuel, waardoor de actieradius met meer dan 250 km is toegenomen.

De nieuwe benzine-LPG-schakelaar is ergonomischer en beter geïntegreerd en kan op elk moment handmatig door de bestuurder worden bediend. De omschakeling naar benzine gebeurt automatisch als de LPG-tank leeg is. Het 3,5 inch TFT-scherm aan boord informeert de bestuurder over het brandstofpeil in elk van de twee tanks.

Behalve de standaard geleverde snelheidsbegrenzer, ESC van de laatste generatie en cruise control met stuurwielbediening (optioneel, afhankelijk van de uitvoering), beschikt de nieuwe Duster over tal van rijhulpsystemen (ADAS).

