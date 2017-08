Courreges stijlt Citroen e-Mehari

Citroen e-Mehari

29 augustus 2017 | Citroën presenteert de exclusieve limited edition Citroën e-Mehari Styled by Courrèges. Van deze uitvoering worden 61 exemplaren gebouwd, verwijzend naar het jaar waarin het modehuis Courrèges werd opgericht. De samenwerking tussen Citroën en het modehuis begon in 2016 en leidde tot de gezamenlijke ontwikkeling van een concept car. Met de limited edition Citroën e-Mehari Styled by Courrèges hebben de Franse merken de handen wederom ineengeslagen. Beide merken hebben dezelfde waarden hoog in het vaandel staan, zoals creativiteit en innovatie, en beide merken hechten grote waarde aan duurzame mobiliteit. Waar de concept car wit van kleur is, kenmerkend voor het modehuis, werd dit keer gekozen voor de andere kant van het kleurenspectrum met de lakkleur Vinyl Black.