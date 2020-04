Citroen maakt specificaties Ami bekend

29 april 2020 | Citroën onthulde eind februari de nieuwe Ami: een 100% elektrische oplossing voor stedelijke mobiliteit die voor een groot publiek toegankelijk is. De Ami maakt als tweede model deel uit van het elektrische offensief dat Citroën in 2020 lanceert. De Ami kan in Frankrijk vanaf 11 mei 2020 online besteld worden, 24 uur per dag, zeven dagen per week, vanuit huis.

De Ami is 100% elektrisch. De actieradius van 75 km is bedoeld voor korte ritten binnen en buiten de stad. De lithium-ion batterij met een capaciteit van 5,5 kWh is via een 230V huishoudelijk stopcontact in drie uur opgeladen. De platte batterij is verwerkt in de bodem van het voertuig voor maximale passagiersruimte. De standaard aanwezige laadkabel is opgeborgen in de deuropening aan de passagierszijde. De batterij van de Ami kan ook worden opgeladen via een Wallbox of bij een openbaar laadpunt. De 6 kW (8 pk) sterke elektromotor is goed voor een topsnelheid van 45 km/u.

De Ami is een bijzonder compacte vierwieler van 2,41 meter lang, 1,39 meter breed en 1,52 meter hoog. Het compacte formaat in combinatie met de 14 inch wielen op de uiterste hoeken en de draaidiameter van slechts 7,20 meter staan garant voor een uitzonderlijke wendbaarheid en eenvoudige parkeermanoeuvres.

Dankzij het grote glasoppervlak inclusief het standaard panoramadak zijn inzittenden verzekerd van veel lichtinval. Dat belooft goed zicht rondom en versterkt het gevoel van ruimte in de cabine. De zijruiten scharnieren op dezelfde wijze als bij de legendarische 2CV. De Ami biedt plaats aan twee inzittenden en een gemakkelijke toegang dankzij de grote portieren die in tegengestelde richting van elkaar openen. Ook is de passagiersstoel verder naar achteren geplaatst dan de bestuurdersstoel om de passagier extra ruimte voor de benen en ellebogen te bieden. De bestuurdersstoel is in lengte verschuifbaar, terwijl de zitpositie zich op dezelfde hoogte bevindt als andere weggebruikers. De ruimte bij het voetendeel van de passagier en achter de bestuurdersstoel biedt voldoende plaats aan handbagage.

De hoogte en de zitpositie van de Ami bevinden zich op dezelfde hoogte als andere voertuigen en zorgen voor een goed zicht op de weg. Dankzij de gesloten en verwarmbare cabine biedt de Ami een aanzienlijk betere bescherming dan twee- of driewielers en meer comfort en rust ten opzichte van het openbaar vervoer.

De Ami is uitgerust met een speciale plek voor een smartphone die dan het hoofdscherm van het dashboard wordt en toegang biedt tot navigatie en muziek. De My Citroën-app biedt bestuurders toegang tot informatie over de Ami via een DAT@MI connected box, zoals het rijbereik, de laadstatus en de resterende laadtijd, de kilometerstand en onderhoudswaarschuwingen en -afspraken. De app maakt het ook gemakkelijk om openbare laadstations te lokaliseren via Free2Move Services.

De Ami is te personaliseren en leverbaar in zeven verschillende versies. De Ami Ami-versie is de eenvoudigste uitvoering van de Ami. Dit is de basisversie in de kleur 'Ami Blue'. Er zijn vier hoofdthema's beschikbaar: My Ami Grey, My Ami Blue, My Ami Orange, My Ami Khaki. Tevens biedt de Ami op een 'doe-het-zelf-manier' de mogelijkheid om het voertuig geheel naar eigen smaak samen te stellen met accessoires die zelf te installeren zijn. Deze kit bevat functionele decoratieve items, zoals een centraal scheidingsnet, een opbergnet voor in de portier, opbergvak bovenop het dashboard, kleine haak voor een handtas, smartphonehouder en de DAT@MI-box voor connectie via de My Citroën-app. De kleuraccenten van het in- en exterieur sluiten fraai aan op die van de wielen, bestickering op de achterste zijruiten en de capsule onderaan de portieren.

Het kleurenpalet van de Ami is uitgerold over de gehele Ami-lifestylecollectie die online verkrijgbaar is via de Citroën Lifestyle e-boutique. Hiermee kan iedereen zijn eigen sfeer creëren en functionaliteiten aanpassen aan hun behoeften met de Ami draadloze luidspreker of Ami sleutelhanger. Er zijn ook kleding en papierwaren beschikbaar.

De Ami wordt in Frankrijk aangeboden tegen een huurprijs vanaf € 19,99 (incl. BTW) per maand met een initiële betaling van € 2.644,- (incl. BTW) voor een termijn van 48 maanden. Dit maandtarief is indicatief voor de toekomstige situatie in Nederland. Een huurtermijn van 24 of 26 maanden is eveneens mogelijk. Voor klanten die specifieke mobiliteitsbehoeften hebben, bijvoorbeeld voor één minuut, één uur of één dag is de Ami ook beschikbaar via een autodeelprogramma. In Frankrijk biedt Free2Move abonnees een tarief van € 0,26 per minuut. Bovendien is Free2Move de enige aanbieder op de markt die autodelen vanaf 16 jaar mogelijk maakt. De Ami is te koop voor prijzen vanaf € 6.900,- inclusief BTW en exclusief subsidies. Net als bovengenoemde bedragen zijn ook deze prijzen indicatief voor de toekomstige situatie in Nederland.

Een ander kenmerk van de Citroën Ami is dat die op het gewenste adres bezorgd wordt. De gehele levering en overdracht inclusief uitleg duurt 30 minuten. Dit wordt verzorgd door een productspecialist die ook de My Citroën-app voor de klant kan installeren en de werking daarvan kan toelichten indien gewenst.

Met het My Ami Care-contract zijn alle kosten gedekt, behalve de laadkosten en verzekering:

Pechhulp

Assistentie bij gebrek aan energie (reparatie of slepen vanaf de pechlocatie naar de dichtstbijzijnde Citroën Ami-partner. Als de klant minder dan 100 km van huis is, wordt een mobiliteitsoplossing aangeboden)

Assistentie bij lege batterij (afgezien van de oorzaak wordt de Ami naar het dichtstbijzijnde oplaadpunt, huis of werkadres van de berijder gesleept (binnen een straal van 80 km met maximaal twee sleepbeurten per jaar)

Garantieverlenging van meer dan twee jaar voor de Ami en drie jaar voor de batterij

Werkzaamheden volgens het serviceplan

Vervanging van slijtagedelen (met uitzondering van vooraf bepaalde onderdelen) en onderdelen die als defect zijn erkend

Bij een huurovereenkomst van 48 maanden kost het My Ami Care-contract in Frankrijk bijvoorbeeld € 9,90 per maand voor een kilometrage van 10.000 km/jaar (incl. BTW en indicatief voor de Nederlandse markt). Citroën adviseert iedere twee jaar een onderhoudsbeurt. De My Citroën-app bevat ook een kaart van het erkende Ami-servicenetwerk en kan tevens worden gebruikt om online een afspraak te maken.

Citroën C5 Aircross 130 pk bij dealer

2 april 2020

Citroën verkoopt 200.000e Berlingo

11 maart 2020

Citroën prijst C3 modeljaar 2020

10 maart 2020

Citroën introduceert Ami 2020

27 februari 2020