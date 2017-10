Citroen C4 Cactus

Citroen C4 Cactus ondergaat facelift

27 oktober 2017 | Citroën onthult de vernieuwde C4 Cactus. De C4 Cactus is op vele punten verbeterd, met de nadruk op technologie en motoren. Tegelijkertijd blijft hij opvallen met zijn unieke persoonlijkheid en comfort. Het ontwerp is uiteraard weer uitgesproken en moder. Het interieur van de gefacelifte C4 Cactus voorziet de inzittenden van meer comfort. De C4 Cactus voor modeljaar 2018 biedt het Citroën Advanced Comfort-programma en is het eerste model in Europa met een veersysteem met Progressive Hydraulic Cushions (PHC) waarmee het 'zwevend tapijt'-effect voor een breed publiek toegankelijk wordt. Bovendien is de Nieuwe C4 Cactus de eerste auto met Advanced Comfort Seats.