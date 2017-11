Rij-impressie | Luxueus kamperen. Dat klinkt mooi, maar de term is tegenstrijdig met zichzelf. Kamperen, hoe luxueus ook, is per definitie minder comfortabel dan thuis. De charme is echter de eenvoud, het pure. Terug naar de basis. Ook pure auto's hebben zo'n aantrekkingskracht. Denk aan de Donkervoort D8, Morgan Plus/8, Land Rover Defender en... de Citroën e-Méhari.

In 1968 bracht Citroën een opzienbarende auto uit. De Citroën Méhari was autorijden in zijn meest pure vorm. De Méhari was ontdaan van alle overbodige zaken, zelfs ramen of een dak waren een optie. Wat overbleef was een "badkuip" op wielen, die zo licht was dat vervolgens de meest eenvoudige motor voldeed.

Ondanks het succes van de Méhari (de auto was 20 jaar in productie en er werden 144.000 exemplaren verkocht), bleef een opvolger uit. Tot 2016! Met de komst van de elektrische auto zag Citroën opnieuw kans voor een heel pure pret-auto. Bovendien had de Franse fabrikant Bolloré een kant-en-klaar platform klaarliggen waar alleen nog een koetswerk op hoefde te worden gebouwd. De opvolger van de Méhari, de e-Méhari, was een feit.

Eenvoud troef

Opnieuw is eenvoud troef. De e-Méhari is wederom een uiterst eenvoudige "kunststof kuip", waarvan het dak en zelfs de zijruiten in een paar handelingen zijn te verwijderen of te plaatsen. Ook de details maken duidelijk dat alles om eenvoud draait, van de deurhendels in groeven in de deuren via de (tuin)stoelen tot de open laadruimte. Onder die open laadruimte is overigens een afsluitbaar vak te vinden met een inhoud van honderd liter, zodat de auto toch veilig geparkeerd kan worden. Heel praktisch: zowel de "kuip" als de stoelen zijn eenvoudig met water afwasbaar.

Ondanks alle eenvoud is de zit achter het stuur prima. Het kleine sportstuur (zo te zien van de automaterialen-handel) ligt heerlijk in de hand. En ondanks het ontbreken van zijruiten of een dak heeft de bestuurder een veilig en geborgen gevoel.

Het omgekeerde geldt voor de achterbank, die juist hoog "op" de auto staat en geen enkele geborgenheid biedt.

Het dashboard bestaat uit niet veel meer dan een reep kunststof onder de voorruit met daarin een beeldscherm waarop is af te lezen hoeveel energie resteert. Er is geen autoradio. Wel is de e-Méhari optioneel te voorzien van een Bluetooth-interface van Parrot, zodat de smartphone van de bestuurder dienst kan doen als bron van muziek. En in plaats van een versnellingshendel zijn er simpelweg knoppen voor vooruit, achteruit en neutraal.

Airbags en andere veiligheidsvoorzieningen ontbreken, ondanks het feit dat de Europese wet dit verplicht stelt. Officieel is de e-Méhari namelijk een vrijetijdsauto en er zijn er op het moment van schrijven minder dan duizend exemplaren gebouwd. Onder die voorwaarden gelden de genoemde verplichtingen niet.

Rijplezier

Een cabriolet zorgt ervoor dat de inzittenden de omgeving niet alleen achter glas zien, maar ook horen, ruiken en in volle glorie meemaken. Daarbij geeft een cabriolet meer gevoel tussen bestuurder en mechaniek. Als een auto dan ook nog eens een eenvoudige, pure opzet heeft wordt dat gevoel nog eens flink versterkt.