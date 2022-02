Vernieuwde Citroen C5 AirCross vanaf mei in Nederland

15 februari 2022 | In mei verschijnt de gefacelifte C5 Aircross, die luxer en moderner is dan voorheen. De vernieuwde Citroën C5 Aircross wordt leverbaar in vijf uitvoeringen.

Live: de basisversie van de nieuwe C5 Aircross is uitgerust met onder andere wielophanging met Progressive Hydraulic Cushions, drie afzonderlijk in lengterichting verschuifbare en neerklapbare zitplaatsen achterin met verstelbare rugleuning, en het Safety Pack, dat Active Safety Brake en Lane Departure Warning omvat. Verder is deze uitvoering ook uitgerust met onder meer een digitaal en volledig aanpasbaar 12,3-inch display, automatische 2-zone airconditioning en lichtmetalen 18-inch wielen. Met de facelift is de uitvoering Live ook uitgerust met verstelbare lendensteunen voor de bestuurdersstoel en een tweede USB-poort in de middenconsole.

Feel: voor meer comfort is de uitvoering Feel voorzien van nieuwe Citroën Advanced Comfort-stoelen en Wild Black ambiance. De uitvoering Feel is verder uitgerust met onder meer automatische 2-zone airconditioning, Keyless Entry & Start, een zelfdimmende binnenspiegel, een achteruitrijcamera met Top Rear Vision en parkeersensoren vóór, nieuwe 'glossy aluminium' bumperskirts vóór en nieuwe lichtmetalen 18-inch wielen 'Pulsar'.

Feel Plug-in Hybrid: Citroën voorziet de basisversie van de C5 Aircross Plug-in Hybrid van My Citroën Play Hybrid, inclusief het nieuwe 10-inch touchscreen met My Citroën Drive (inclusief Connected Navigation) en My Citroën Assist (inclusief Citroën Connect telematicabox met SOS Pack en Assistance). Anders dan de benzine- en dieselversies is de Feel Plug-in Hybrid verder uitgerust met Active Safety Brake en Blind Spot Monitoring. Net als de andere plug-in hybrids van Citroën heeft ook de C5 Aircross Feel Plug-in Hybrid specifieke hybrid-voorzieningen als de Mode 3 laadkabel, de 3,7 kW boordlader en de automatisch dimmende HYBRID-binnenspiegel met "ZEV Mode" LED.

C-Series: deze speciale uitvoering staat tussen de uitvoeringen Feel en Shine. De uitvoering omvat behalve Blind Spot Monitoring, het nieuwe 10-inch touchscreen met My Citroën Drive (inclusief Connected Navigation en de diensten Danger Zones, Traffic Info, Service Stations, Car Parks, Weather en Local Search) en een elegantere en dynamischer afwerking met het nieuwe Anodised Bronze Color Pack. Ook is de metallic kleur Steel Grey standaard op de C-Series.

Shine: de topuitvoering is onder meer uitgerust met dakrails in Glossy Black met Matt Black afwerking en het nieuwe Dark Chrome Color Pack. Het interieur is voorzien van de nieuwe ambiance New Metropolitan Black, uiterst met bekleding in het nieuwe generfde leder en de nieuwe grijze lederlook stof op de bovenzijde van de zitplaatsen. De tweekleurig gepolijste lichtmetalen 19-inch wielen model ART accentueren de positie van deze uitvoering van de C5 Aircross. Op het gebied van rijcomfort en veiligheid zijn er het Drive Assist Pack (Driver Attention Alert, Collision Risk Alert, Intelligent Beam Headlights, Extended Trafic Sign Recognition met Speed Recommendation en Adaptive Cruise Control) en het Safety+ Pack (Active Safety Brake 2.0 en Blind Spot Monitoring), maar ook de Electric Driver's Seat (achtvoudig verstelbaar), verwarmbare voorstoelen en Highway Driver Assist. Optioneel voor de nieuwe C5 Aircross Shine is de ambiance Hype Black die met het nieuwe geperforeerde Paloma-leder, het blauwe Nappa-leder op de bovenzijde van de zitplaatsen en de speciale doorgestikte naden met 'Chevron'-motief het interieur een nog luxueuzer en dynamischer uitstraling geeft.

Business Plus: speciaal voor de zakelijke rijder is de Business Plus uitvoering. Deze versie onderscheidt zich door nieuwe kleuren en materialen, zoals de dakrails in Glossy Black met Matt Black afwerking, het nieuwe Dark Chrome Color Pack en de nieuwe ambiance Urban Black (combinatie van bekleding in zwarte alcantara en zwarte stof in lederlook). De uitvoering Business Plus biedt ten opzichte van de Feel ook extra comfort en veiligheid met het Drive Assist Pack (Driver Attention Alert, Collision Risk Alert, Intelligent Beam Headlights, Extended Trafic Sign Recognition met Speed Recommendation en Adaptive Cruise Control) en het Safety+ Pack (Active Safety Brake 2.0 en Blind Spot Monitoring). Uiteraard is ook het nieuwe 10-inch touchscreen met My Citroën Drive inclusief Connected Navigation standaard.

De C5 Aircross Plug-in Hybrid is er in drie uitvoeringen: Feel Plug-in Hybrid, Shine Plug-in Hybrid en Business Plus Plug-in Hybrid. De uitrustingen zijn gelijk aan die voor de versies met benzine- of dieselmotor (afgezien van de Feel Hybrid-versie, hierboven besproken). De aandrijflijn van de Plug-in Hybrid heeft drie specifieke voorzieningen: de Mode 3 laadkabel, de 3,7 kW boordlader en de automatisch dimmende HYBRID-binnenspiegel met "ZEV Mode" LED.

De vernieuwde Citroën C5 Aircross is leverbaar in zes carrosseriekleuren:

de vijf populaire bestaande kleuren: Polar White, Pearl White, Steel Grey, Platinum Grey en Perla Nera Black.

de nieuwe kleur Eclipse Blue, een zeer diepe en elegante tint parelmoer-metallic blauw.

Vier van deze kleuren zijn leverbaar in combinatie met een zwart dak voor een dynamisch two-tone effect: Pearl White, Steel Grey, Platinum Grey and Eclipse Blue.

De Colour Packs zijn er in vier nieuwe kleuren, die zorgen voor een subtiele elegantie en dynamiek en een premium uitstraling: Glossy Black, Dark Chrome, Energic Blue en Anodised Bronze (specifiek voor de speciale C-Series-uitvoering). De nieuwe bumperskirts (vóór) zijn er in twee kleuren: Glossy Black en Glossy Aluminium.

Een nieuwe, gemoderniseerde basisuitvoering ('ambiance') en vier nieuwe Advanced Comfort-ambiances zorgen voor de atmosfeer:

De doorgestikte naden in de bekleding zijn in de basisuitvoering verfraaid en nu uitgevoerd in blauw (net als in de andere ambiances) waarmee het stiksel overeenkomt met het andere stiksel in het interieur (op de armsteunen in de portieren en de decoratieve stroken in het dashboard).

De nieuwe ambiance Wild Black (met nieuwe, verbeterde Advanced Comfort Seats) vervangt de Wild Grey ambiance, met een nieuwe zwarte stof met SAO-structuur gecombineerd met een grijze lederlook stof op de bovenzijde van de rugleuningen. Dit middelste niveau van de Advanced Comfort-specificatie is zowel modern als verfijnd.

De nieuwe ambiance Urban Black, een combinatie van zwarte Alcantara en zwarte lederlook stof, straalt dynamiek uit terwijl het comfort belooft.

De nieuwe ambiance Metropolitan Black vervangt de ambiance Metropolitan Grey. De nieuwe ambiance omvat zwart generfde lederen bekleding voor de zitplaatsen, gecombineerd met een grijze lederlook stof aan de bovenzijde van de rugleuningen. In deze ambiance ligt de nadruk op prestige en kwaliteit.

De topversie, de ambinace Hype Black, is vernieuwd: een combinatie van het nieuwe geperforeerde Paloma-leder en donkerblauw Nappa-leder aan de bovenzijde van de rugleuning. Een compleet pakket functies is ontworpen om het comfort te verhogen, met onder meer een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugenfunctie, een multi-point massagefunctie door middel van acht pneumatisch kussens verspreid in de rugleuning. De aandacht voor detail zit in de blauwe doorgestikte naden in een chevron-motief aan de bovenzijde van de rugleuning, wat een extra exclusief accent geeft aan deze ambiance.

De vernieuwde Citroën C5 Aircross is leverbaar voor prijzen die beginnen bij € 37.990,- (Puretech 130 Live). gDe prijzen van de Business Plus starten bij € 40.390,- (Puretech 130 Business Plus). De C5 Aircross Plug-in Hybrid is er vanaf € 41.490,-.

Citroën C5 Aircross aangepast voor 2022

12 januari 2022

Citroën verlaagt prijs C5 Aircross PHEV

19 oktober 2021

Citroën C5 Aircross nu ook als Selection

7 mei 2021

Citroën C5 Aircross krijgt Comfort Upgra

23 september 2020