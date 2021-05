Citroen C5 Aircross nu ook als Selection

7 mei 2021 | Citroën maakt de C5 Aircross SUV Hybrid 225 ë-EAT8 beschikbaar in de zogenaamde Selection-uitvoering. De vanafprijs bedraagt 40.400 euro, terwijl de private leasetarieven starten bij 499 euro. De bijtelling bedraagt minimaal 269 euro per maand voor zakelijke rijders.

Die standaarduitrusting van de C5 Aircross SUV Hybrid 225 ë-EAT8 Selection omvat onder andere een digitaal en configureerbaar 12,3 inch instrumentenpaneel, een 8 inch touchscreen met Apple Carplay en Android Auto en het CITROËN Connect Nav-navigatiestyeem met TomTom-kaartendatabase van Europa. Ook automatische airconditioning, Keyless Entry & Start en 18 inch lichtmetalen wielen zijn standaard. De geluidwerende voorste zijruiten, de achteruitrijcamera met Top Rear Vision en de parkeersensoren vóór én achter zorgen voor comfort en gebruiksgemak.

Bestuurders van de Citroën C5 Aircross SUV Hybrid 225 ë-EAT8 Selection kunnen ook rekenen op een reeks rijhulpsystemen die de veiligheid verbeteren, waaronder dodehoekbewaking, Active Safety Brake met herkenning van voetgangers, fietsers en nachtfunctie, een zelfdimmende binnenspiegel, Collision Risk Alert, het Active Lane Departure Warning System en verkeersbordherkenning.

De C5 Aircross SUV Hybrid 225 ë-EAT8 Selection is een plug-in hybride die het mogelijk maakt om een in theorie afstand tot 55 km (WLTP) volledig elektrisch te rijden, met snelheden tot 135 km/u. In de Brake-modus wint de transmissie energie terug, waarmee het systeem de batterij bijlaadt.

De Citroën C5 Aircross SUV Hybrid 225 ë-EAT8 Selection is leverbaar voor prijzen vanaf € 40.400. Zakelijk rijders profiteren van de bijtelling vanaf €269 per maand, op basis van 37,10% loonbelasting en 22% bijtelling. Via private lease is de C5 Aircross SUV Hybrid 225 ë-EAT8 Selection te rijden vanaf € 499(o.b.v. 60 maanden, 10.000 km/jaar). Met de private lease-aanbieding op de C5 Aircross SUV Hybrid 225 ë-EAT8 kost de Selection-uitvoering evenveel als de handgeschakelde basisversie van de C5 Aircross SUV met benzinemotor.

