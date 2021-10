Citroen C5 Aircross

Citroen verlaagt prijs C5 Aircross hybrid

19 oktober 2021 | Citroen verlaagt de prijs van de plug-in hybride C5 Aircross SUV HYBRID 225 e-EAT8. Rijden kan vanaf 39.890 euro in de Business-variant. Hierdoor is de step up van de versie metPureTech 130 EAT8-benzinemotor naar een plug-in hybride kleiner dan voorheen.

