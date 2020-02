Citroen maakt specificaties C5 Aircross bekend

20 februari 2020 | De Citroën C5 Aircross SUV Hybrid heeft alle officiële verbruikstests ondergaan en de resultaten zijn beter dan verwacht. Uit de WLTP-tests bleek dat de elektrische actieradius van de stekker-SUV niet 50, maar 55 kilometer bedraagt. Het gemiddelde theoretische verbruik is nu bevestigd op 1.4 l/100, bij een CO2-uitstoot van 32 g/km. De plug-in hybride van Citroën komt medio juli 2020 naar Nederland. Hij is er ook als luxe Business Edition vanaf 41.740 euro.

De aandrijflijn van de Citroën C5 Aircross SUV Hybrid bestaat uit een 180 pk sterke PureTech benzinemotor en een 80 kW sterke elektrische motor die tussen de benzinemotor en de speciale ë-EAT8-transmissie is gepositioneerd. De elektromotor wordt gevoed door een 13,2 kWh sterke Li-Ion batterij. In hybridemodus levert de voorwielaangedreven SUV een systeemvermogen van 225 pk en een maximumkoppel van 360 Nm dat al bij lage snelheden beschikbaar is.

De C5 Aircross SUV Hybrid is de eerste van een nieuwe lichting geëlektrificeerde Citroëns. Hij is daarnaast de ultieme ambassadeur van het Citroën Advanced Comfort programma. Met zijn ingenieuze onderstel met Progressive Hydraulic Cushions, waarop liefst twinitig patenten zijn geregistreerd, strijkt hij volgens de fabrikant elk slecht wegdek glad. De Advanced Comfort Seats claimen een ongekende zitervaring en op de tweede rij heeft de C5 Aircross SUV Hybrid drie verstel-verschuif- en neerklapbare stoelen. Naast de fluisterstille elektrische aandrijving is de rust in het interieur te danken aan de speciale akoestische ruiten die minder exterieurgeluid binnenlaten.

De Citroën C5 Aircross SUV Hybrid biedt Connect Assist onder meer rechtstreeks contact met hulp- of pechhulpdiensten, en een speciale ë-remote control met de My Citroën app om de auto op afstand te kunnen bedienen. Speciale functies voor de plug-in hybrid zijn onder meer het op afstand programmeren van het laadproces en het voorverwarmen of -koelen van het interieur. Het Connect Nav navigatiesysteem is uitgebreid met een functie waarmee makkelijk een laadpunt kan worden gevonden en heeft speciale software die berijders helpt om zo veel en lang mogelijk elektrisch te kunnen rijden via geoptimaliseerde routes.

De C5 Aircross SUV Hybrid heeft een uniek Citroën-design met een onverzettelijke uitstraling. In het interieur heeft de C5 Aircross SUV Hybrid een frameloze binnenspiegel met een speciale blauwe verlichting die wordt geactiveerd als de auto in volledig elektrische modus rijdt. De verlichting is ook buiten de auto zichtbaar, zodat het ook voor de overige weggebruikers duidelijk is dat de auto elektrisch rijdt. Om ervoor te zorgen dat hij opvalt bij voetgangers en fietsers, maakt de C5 Aircross SUV Hybrid een speciaal geluid bij snelheden tot 30 km/u. Op de middenconsole prijkt een keuzeknop waarmee de bestuurder verschillende rijstanden kan selecteren, variërend van rijden op de benzinemotor, de elektromotor of allebei. Het digitale dashboard, met een 12,3 inch instrumentarium en een 8 inch centraal scherm, is voorzien van unieke graphics en speciale displays die ondermeer het samenspel tussen de elektrische aandrijving en de benzinemotor tonen.

De nieuwe plug-in hybrid van Citroën is op verschillende manieren te laden. Met een 32 A wallbox en de optionele 7,4 kW boordlader neemt het laden minder dan twee uur in beslag. Met een regulier stopcontact laadt de batterij op in ca. 4 uur, afhankelijk van het type aansluiting. Uitgesteld laden is ook mogelijk: het laadmoment kan eenvoudig worden ingesteld via het multimediasysteem in de auto of de My Citroën app. Het laden wordt extra makkelijk gemaakt met de ergonomisch ontworpen laadaansluiting en de kabel kan eenvoudig worden opgeborgen in de speciale ruimte in de kofferbak.

De Citroën C5 Aircross SUV Hybrid is te bestellen in vier verschillende uitvoeringen. De Business is onder meer uitgerust met Keyless Entry & Start, automatische dual zone airconditioning, CITROËN Connect Nav DAB+ met Apple Carplay, Android Auto en MirroLink, de Advanced Comfort Seats en het veersysteem met Progressive Hydraulic Cushions. Hij is ook standaard voorzien van het 'Anodised Silver' stylingpakket en 18-inch 'Swirl' lichtmetalen velgen. Het luxueuze interieur verwent z'n inzittenden met donkere bekleding met bordeauxrode en witte accenten, een luxe afgewerkt dashboard en LED ambianceverlichting. Hij is verder uitgerust met 10 rijhulpsystemen waaronder een achteruitrijcamera met Top Rear Vision, Hill Start Assist en Actieve dodehoekbewaking.

De Business Plus biedt alles van de Business en meer. Zo is deze uitvoering ook voorzien van onder meer full-LED koplampen, Adaptieve Cruise Control, uitgebreide verkeersbordherkenning en Driver Attention Alert. De Advanced Comfort Seats en achterbank zijn afgewerkt met nerfleder met rode en lichtgrijze accenten. Van buiten onderscheidt hij zich met z'n 'Shiny Black' dakrails met 'Anodised Silver' onderzijde, extra donker getinte achterste ruiten, LED richtingaanwijzers en RVS instaplijsten vóór.

De Business heeft een vanafprijs van € 41.740 en de Business Plus is er vanaf € 43.740.

