Citroen C5 Aircross

Citroen onthult Europese versie C5 Aircross

24 mei 2018 | Citroën onthult de Europese versie van de nieuwe SUV C5 Aircross en zet daarmee het internationale SUV-offensief voort. Bij de C5 Aircross staat comfort centraal. Hij biedt twintig rijhulpsystemen, waaronder de Highway Driver Assist voor autonoom rijden op niveau 2, of Grip Control met Hill Assist Descent, en met zes connectiviteitstechnologieën, waaronder het draadloos opladen van smartphones. Tevens zijn er diverse personaliseringsmogelijkheden met dertig kleurcombinaties voor het exterieur. De nieuwe SUV C5 Aircross wordt in Frankrijk geproduceerd in Rennes La Janais, en verschijnt eind 2018 in Europa en de rest van de wereld op de markt. Het is de eerste auto van Citroën die eind 2019 leverbaar is als plug-in hybride (PHEV) versie.