Citroen steunt Plastic Soup Surfer

Merijn vertrekt op zaterdag 22 juni vanuit Londen op een windsurfboard dat is gemaakt van gerecyclede plastic flessen uit de Seine (Parijs) en de Thames (Londen), van gerecycled piepschuim en schimmeldraden (mycelium). Dit is het zesde surfboard van gerecycled plastic waar Merijn voor zijn expedities op vertrouwt. Zijn doel is om op 11 juli in Parijs aan te komen, waar hij een conferentie zal organiseren om het Franse publiek en politici te overtuigen van het belang van statiegeld. De Parijse burgemeester Anne Hidalgo zal Merijn ontvangen en hem ondersteunen bij deze belangrijke bijeenkomst.

Strijdvaardig

Merijn Tinga strijdt al jaren tegen milieuverontreiniging door plastic afval en schreef in 2017 de Tweede Kamermotie die de invoering van statiegeld voor plastic flesjes en blikjes mogelijk maakte in Nederland.

Ook met eerdere expedities boekte Merijn successen, zoals zijn tocht van Oslo naar Londen in 2023 waarmee hij de Britse overheid wist te overtuigen van het belang van statiegeld. De tocht van Londen naar Parijs wordt opnieuw een uitdaging. Merijn zal dagelijks een afstand van zo'n 40 kilometer tegen de stroom in moeten peddelen op de Seine. Ondanks de zware fysieke inspanning blijft hij vastberaden om zijn boodschap over te brengen.

Passend vervoer

Citroën steunt de actie van Merijn en stelt een C5 Aircross Plug-in Hybrid 180 ter beschikking om hem in het kader van deze expeditie te voorzien in zijn mobiliteitsbehoefte. Deze plug-in hybride combineert een PureTech-benzinemotor met een elektromotor die in de EAT8-automaat is geïntegreerd. De elektromotor wordt gevoed door een 12,4 kWh-accu waarmee een 100% elektrisch bereik tot 58 kilometer (WLTP) mogelijk is, of waarmee de verbrandingsmotor langdurig elektrisch wordt ondersteund.