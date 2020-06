Citroen lanceert C5 Aircross C-Series

2 juni 2020 | Citroën lanceert van de C5 Aircross nu ook een C-Series uitvoering. De C staat voor Citroën, het comfort van het merk én het karakter van de auto. Dat uit zich in het gebruik van nieuwe kleuren, materialen en meer comfort. Citroën introduceerde eerder al een C-Series uitvoering van de C3 Aircross, de C4 Cactus en de nieuwe C3. De C5 Aircross C-Series is per direct leverbaar vanaf 36.550 euro.

De C5 Aircross SUV C-Series wordt geïntroduceerd met een scala nieuwe kleuraccenten in het Colour Pack, Anodise Deep Red, bestaande uit geanodiseerde dieprode kleuraccenten op de Airbumps, voorbumpers en dakrails. De kenmerkende "C-Series" badge in reliëf siert de zijschermen. De C5 Aircross C-Series is verkrijgbaar in Polar White, Pearl White, Steel Grey, Platinum Grey, Perla Nera Black en een tweekleurige versie, waarbij een Perla Nera Black dak wordt gecombineerd met andere carrosseriekleuren.

In het interieur zijn er veel gelijkenissen met de andere C-Series-modellen. Zo is het grijskleurige dashboard afgewerkt met witte stiksels. Ook de extra comfortabele Advanced Comfort stoelen zijn afgewerkt met witte stiksels én een horizontale rode band die matcht met de buitenkant. Specifieke zwarte matten voor en achter met rode sierstiksels completeren het geheel. De C5 Aircross C-Series is gebaseerd op de Feel-uitvoering en biedt als extra uitrusting: het Drive Assist Pack, bestaande uit Driver Attention Alert, Collision Risk Alert, Intelligent Beam Headlights, Extended Traffic Sign Recognition and Recommendation en Adaptive Cruise Control.

De C5 Aircross C-Series is leverbaar in twee varianten: de PureTech 130 S&S 6-versnellingen handgeschakeld en de PureTech 130 S&S achttrapsautomaat. Citroën C5 Aircross C-Series prijslijst:

C5 Aircross SUV PureTech 130 S&S 6-versnellingen handgeschakeld C-Series € 36.550

C5 Aircross SUV PureTech 130 S&S achttrapsautomaat C-Series € 40.150

De Citroën C5 Aircross valt sinds de verkoopstart in 2019 in de smaak. Met 130.000 verkochte exemplaren scoort de C5 Aircross een tweede plaats in Frankrijk in zijn segment. Dat maakt de C5 Aircross ook meteen de op een na bestverkochte Citroën van 2019.

