Citroen C5 Aircross beschikbaar via private-lease

31 juli 2020 | De Citroën C5 Aircross SUV Hybrid, de eerste plug-in hybride van Citroën met 225 pk, 320 Nm en een elektrisch bereik van 55 kilometer op een volle batterijlading, is nu ook beschikbaar via Citroën Private Lease. Rijden kan daarom voor een tarief vanaf 569 euro per maand op basis van 60 maanden en 10.000 km per jaar. Bestellen kan per direct. Bovendien is aflevering aan huis gratis.

De Citroën C5 Aircross SUV Hybrid combineert een 180 pk sterke PureTech benzinemotor met een 80 kW sterke elektromotor die tussen de benzinemotor en de speciale ë-EAT8-automaat is geplaatst. Dankzij de lithium-ion batterij van 13,2 kWh kan de SUV een afstand van 55 kilometer volledig elektrisch rijden. Het systeemvermogen van de voorwielaangedreven SUV bedraagt 225 pk en het maximumkoppel 320 Nm. Het theoretische verbruik van de C5 Aircross SUV Hybrid bedraagt 1 op 71,4. Dat is gelijk aan 1,4 l/100 km met een bijbehorende CO2-uitstoot van 32 g/km.

De C5 Aircross SUV Hybrid biedt alles uit het Advanced Comfort programma van Citroën. Dat omvat onder andere het onderstel met Progressive Hydraulic Cushions, waarop twintig patenten zijn geregistreerd. De Advanced Comfort Seats beloven zitcomfort en op de tweede rij heeft de C5 Aircross SUV Hybrid drie stoelen die verstel-, verschuif- en neerklapbaar zijn. Behalve de fluisterstille elektrische aandrijving is de rust in het interieur ook te danken aan de speciale akoestische ruiten die minder ongewenste geluiden binnenlaten.

De plug-in hybride van Citroën is op verschillende manieren op te laden. Met een 32A wallbox en de optionele 7,4 kW boordlader neemt het laden minder dan twee uur in beslag. Via een regulier stopcontact laadt de batterij op in maximaal 7 uur, afhankelijk van het type aansluiting. Uitgesteld laden is ook mogelijk: het laadmoment kan worden ingesteld via het multimediasysteem in de auto of via de MyCitroën-app.

De prijzen van de Citroën C5 Aircross SUV Hybrid beginnen bij € 43.750,- voor de uitvoering Feel. De Shine-uitvoering is er vanaf € 46.950,-. Het Citroën Private Leasetarief vanaf € 569,- per maand is van toepasing op de Hybrid 225 Ë-EAT8 Feel, exclusief aanvullende opties.

Op zoek naar een Citroen C5 Aircross?

DAS import heeft er 87 vanaf € 25.008,-

Citroën lanceert C5 Aircross C-Series

2 juni 2020

Citroën C5 Aircross 130 pk bij dealer

2 april 2020

Citroën vergroot actieradius C5 Aircross

20 februari 2020

Citroën C5 Aircross nu ook met 130 pk

10 december 2019