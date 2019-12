Citroen C5 Aircross

Citroen C5 Aircross nu ook met 130 pk automaat

10 december 2019 | De Citro├źn C5 Aircross SUV is nu ook beschikbaar met de driecilinder Puretech benzinemotor in combinatie met een 8-traps automaat. De Business heeft een vanafprijs van 36.040 euro en de Business Plus is er vanaf 38.540 euro. De C5 Aircross SUV Puretech 130 S&S EAT8 is nu te bestellen.