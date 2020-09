Citroen C5 Aircross krijgt Comfort Upgrade

23 september 2020 | De nieuwe Citroën C5 Aircross SUV is nu gunstig geprijsd dankzij een tijdelijke Comfort Upgrade. Deze bonus is te besteden aan een upgrade naar een luxere versie, extra comfort verhogende fabrieksopties, extra inruil op de huidige auto of een extra korting op het aanschafbedrag. De vanafprijs is daarom nu 29.990 euro. Het private lease-tarief is vanaf 449 euro per maand, op basis van 24 maanden en 10.000 km per jaar. Bestellen kan per direct. Bovendien is aflevering aan huis gratis.

De Comfort Upgrade is te besteden aan een luxere uitvoering, extra fabrieksopties, extra inruil of extra korting op het aanschafbedrag. Zo is er een bonus van 2.800 euro mogelijk op de Citroën C5 Aircross PureTech 130 S&S Live. Of 1.250 euro in combinatie met een inruilpremie tot 1.500 euro op de Feel en Shine versies. De keuze ligt bij de consument. Het volledige aanbod en de voorwaarden is terug te vinden op de Citroen.nl/acties.

De Citroën C5 Aircross SUV biedt keuze uit Euro 6.2-motoren in combinatie met een handgeschakelde 6-versnellingsbak (BVM6) of de achttraps automatische transmissie EAT8. Er zijn twee2 uitvoeringen met benzinemotor: PureTech 130 S&S BVM6 en PureTech 180 S&S EAT8. Er zijn 3 uitvoeringen met dieselmotor: BlueHDi 130 S&S BVM6, BlueHDi 130 S&S EAT8 en BlueHDi 180 S&S EAT8. Daarnaast is er een plug-in hybride: Citroën C5 Aircross SUV Hybrid met elektrisch bereik van 55 kilometer en systeemvermogen van 225 pk

De Citroën C5 Aircross SUV met Comfort Upgrade is verkrijgbaar vanaf 29.990 euro. Private lease vanaf 449 euro per maand, op basis van 24 maanden en 10.000 km per jaar.

Op zoek naar een Citroen C5 Aircross?

bynco heeft er 3 vanaf € 25.945,-

Citroën C5 Aircross via private lease

31 juli 2020

Citroën lanceert C5 Aircross C-Series

2 juni 2020

Citroën C5 Aircross 130 pk bij dealer

2 april 2020

Citroën vergroot actieradius C5 Aircross

20 februari 2020