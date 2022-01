Citroen C5 Aircross aangepast voor modeljaar 2022

12 januari 2022 | De Citroen C5 Aircross is aangepast voor modeljaar 2022. Dat komt vooral tot uiting in de vernieuwde voorzijde. De vernieuwde Citroën C5 Aircross SUV introduceert een nieuwe designtaal en oogt daarmee groter en imposanter. Rondingen maken plaats voor meer gestructureerde lijnen. Met de facelift krijgt de voorzijde een meer verticale en moderne vormgeving, die niet alleen imposant oogt, maar ook veiligheid uitstraalt. De strakke lijnen en de verticale indeling maken de voorzijde van de C5 Aircross SUV visueel breder, waardoor het model zelfverzekerder overkomt.

De vnieuwde Citroën C5 Aircross SUV is ook voorzien van een nieuwe interpretatie van het merklogo dat zich nu losmaakt van de dagrijverlichting. Daarmee onderscheidt de nieuwe C5 Aircross SUV zich ook van de andere Citroën-modellen, waarbij het logo via een chroomstrip is verbonden met de dagrijverlichting. De chevrons zijn nu uitgevoerd in zwart met chroom. Via steeds smaller wordende 'strepen' strekken de chevrons zich uit tot aan de led-dagrijverlichting. Zo krijgt het logo op een eigen manier een ruime plek in het midden van de grille.

Als karakteristiek onderdeel van de nieuwe Citroën-identiteit is ook de LED-signatuur van de V-vormige dagrijverlichting voorzien van strepen, wat zorgt voor een 3D-effect. Bovendien zijn de LED Vision-projectors discreter en donkerder, waarmee de zwarte grille optisch wordt verbreed en de robuuste uitstraling wordt versterkt. Het logo en de V-vormige lichtsignatuur worden onderstreept door een zwarte strip. Het chevronpatroon dat onder het logo begint, beweegt zich omhoog en loopt uiteindelijk parallel aan de strepen van de dagrijverlichting.

Onder de grille zorgen nieuw ontworpen elementen voor een optisch bredere voorzijde. De functionele 'air curtains' lijken door de luchtstroom te zijn gevormd en verbeteren de aerodynamica. De inzetstukken in hoogglans of parelmoertint zorgen voor een eigen uitstraling. De grote centrale luchtinlaat is dynamischer en eleganter van vorm dankzij scherpe lijnen die doen denken aan de Citroën C4 en C5 X.

De beschermplaat onder de voorbumper is leverbaar in twee materialen, afhankelijk van het uitrustingsniveau. Bij de uitvoeringen Live en Business is de beschermplaat uitgevoerd in Glossy Black, terwijl die bij de uitvoeringen Feel, C-Series, Shine en Business Plus is uitgevoerd in Glossy Aluminium.

Ook de achterzijde is vernieuwd, met nieuw ingedeelde lichtunits die met hun driedimensionale LED-lichtsignatuur volledig aansluiten op de koplampen. De lichtunits zijn bovendien voorzien van donker glas met een structuur die het 3D-effect van de drie LED-modules van het achterlicht benadrukt. De grafische elementen verwijzen naar de vorm van de koplampen.

Het model is leverbaar in de nieuwe carrosseriekleur Eclipse Blue, een bijzonder diepe blauwtint die afhankelijk van de omgevingslicht varieert tussen donkerblauw en zwart. Verder bestaat het aanbod uit de carrosseriekleuren Polar White, Pearl White, Perla Nera Black, Platinum Grey en Steel Grey. De nieuwe kleuren van de Colour Packs komen terug bij de voorste luchtinlaten en op de Airbumps. Er zijn vier nieuwe Colour Packs die het SUV-karakter van de nieuwe C5 Aircross SUV versterken: Glossy Black, Dark Chrome, Anodized Bronze en Energetic Blue.

De vernieuwde Citroën C5 Aircross SUV is voorzien van een 10-inch touchscreen dat lijkt te zweven. Het scherm belooft een verbeterde ergonomie, een verbeterde afleesbaarheid en directe toegang tot de klimaatbediening. De ventilatieopeningen zijn nu onder het scherm geplaatst en voorzien van een scherper, horizontaal design. De 10-inch touchscreen is te vinden in alle benzine- en dieselmodellen met navigatie en vanaf het uitrustingsniveau Feel voor de plug-in hybridevariant.

De Citroën C5 Aircross SUV is uitgerust met nieuwe generatie Advanced Comfort-stoelen, net als de Citroën C4 en C5 X. De stoelen zijn gemaakt van zeer dicht schuim met daaromheen een 15 mm dikke schuimlaag en een constructie die samen optimaal comfort beloven. Voor meer comfort zijn de voorstoelen optioneel verwarmbaar en is er een optionele massagefunctie. De stoelen zijn standaard bekleed met een nieuwe stof. Vanaf het uitrustingsniveaus Shine en Business Plus is soft-touch Alcantara standaard en bekledingen van geperforeerd leder optioneel. De armsteunen en middenconsole zijn bekleed met een nieuwe, zwarte stof met ledereffect. Het dashboard is voorzien van een inleg met zwart ledereffect.

Ongeacht het uitrustingsniveau sieren nieuwe, blauwe stiksels de bekleding van de stoelen, portierpanelen en het dashboard. De uitrusting Wild Grey is vervangen door Wild Black met een combinatie van zwarte stof met structuur, een nieuwe grijze stof met ledereffect en blauwe stiksels. De uitrusting Urban Black biedt een combinatie van zwart Alcantara en zwarte stof met ledereffect. Metropolitan Black vervangt Metropolitan Grey en biedt zwart generfd leder en een nieuwe grijze stof met ledereffect. Tot slot heeft de uitrusting Hype Black een andere uitstraling gekregen dankzij een combinatie van geperforeerd Paloma-leder en Blue Nappa-leder.

De middenconsole is gemoderniseerd en bekleed met een zwarte stof met ledereffect. Verchroomde designlijnen benadrukken (in combinatie met een automatische transmissie) de verbeterde ergonomie van de bedieningselementen. Er is een nieuwe e-Toggle-schakelaar en een nieuwe knop voor het selecteren van de rijmodus met Grip Control-functie. Bij de plug-in hybrideversie heeft de bestuurder keuze uit de rijmodi Electric, Hybrid en Sport. De middenconsole biedt ook een groot opbergvak met herziene indeling, connectiviteit met twee USB-poorten en een draadloze oplader voor smartphones.

