Kruisbestuiving

Hoe bijzonder de C4 X is, hangt af vanuit welke hoek de auto wordt bekeken. Van voren gezien lijkt de C4 X namelijk als twee druppels water op de C4. Dat is niet zo gek, want de C4 X is slechts een variant op dit bestaande model. Tot en met de C-stijl (de balk tussen de achterste zijruit en de achterruit) zijn de C4 en C4 X namelijk identiek!

Vanaf de zijkant gezien, wordt het eerste verschil duidelijk. Stootranden rondom geven de "X" een meer avontuurlijke uitstraling en dankzij een iets grotere bodemvrijheid kan de crossover zich iets beter redden op onregelmatige ondergrond. Het echte verschil zit aan de achterzijde. Daar is de daklijn net iets vloeiender, als bij een coupé.

Ruimte

De achterklep is juist die van een sedan: de achterruit scharniert niet mee. Let op dat de scharnieren diep in de kofferruimte komen en daarom bagage zouden kunnen beschadigen. Toch biedt de opzet van de C4 X wel degelijk meerwaarde: dankzij 24 cm meer overhang achter de achterwielen is de bagageruimte beduidend langer en dus groter (510 liter in totaal).

Ondanks de aflopende daklijn is de ruimte achterin, net als bij de gewone C4, prima. Van de grotere bodemvrijheid is zowel voor- als achterin vrijwel niets merkbaar. In feite is met de hoogteverstelling van de voorstoelen meer bereikbaar! Die voorstoelen zijn, zoals gebruikelijk bij Citroën, van het type "Advanced Comfort". Dat betekent dat meerdere materialen zijn gecombineerd om te komen tot stoelen die stevig en toch comfortabel zijn. Bij kort proefzitten is daar weinig van de te merken, op lange ritten des te meer.

„Wat de "X" toevoegt is iets meer bodemvrijheid, extra overhang achter de achterwielen en een achterklep als een sedan“

Uitrusting

Omdat de C4 en C4 X in feite dezelfde auto's zijn, is de uitrusting ook gelijk. Echter, met de introductie van de C4 X komt Citroën's nieuwe audio-, communicatie- en navigatiesysteem (uit de grotere C5 X) naar de C4 en C4 X. "My Citroën Drive Plus" biedt betere ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto (nu ook draadloos) en de gebruiker kan het systeem beter naar de eigen hand zetten. Bovendien introduceert Citroën een slimme, spraakgestuurde assistent die kan worden geactiveerd door "Hallo Citroën" te zeggen.

Rijeigenschappen

Dit verslag is gebaseerd op een presentatie van Citroën, een proefrit was nog niet mogelijk. Echter, omdat de C4 en C4 X vrijwel identiek zijn, kan toch al een uitspraak worden gedaan over de rijeigenschappen.

Net als de C4, komt ook de C4 X alleen als elektrische auto ("ë-C4 X") naar Nederland. Deze heeft dezelfde aandrijflijn als alle andere elektrische auto's van Citroën en zustermerken Peugeot, Opel en Fiat. De batterij heeft een capaciteit van 50 kWh, waarmee de C4 X een theoretische actieradius van 360 km biedt. Dit is wat Autozine betreft een prima balans tussen bruikbaarheid, gewicht en prijs. Onder ideale omstandigheden kan de C4 X opladen met een snelheid van 100 kW en ook dat is een keurige waarde (sneller maakt de auto onnodig duur, trager maakt tussenstops te lang).

De elektromotor heeft een vermogen van 136 pk en een koppel van 260 Nm. Daarmee is de C4 X zeker geen sprinter, maar de ervaring met soortgelijke auto's met deze motor leert dat de prestaties in de praktijk ruim voldoende zijn.

Het weggedrag wordt bepaald door de zogenaamde "Progressive Hydrolic Cushions". Dit zijn schokbrekers die afhankelijk van de situatie (lange of korte oneffenheden) een ander karakter hebben. Citroën belooft dat de C4 (X) daarmee boven het wegdek lijkt te zweven, maar tests met andere modellen wijzen uit dat dat niet het geval is. Wel reageert de auto met een zekere vertraging op oneffenheden en dat geeft een rust en grootsheid die een standaard onderstel niet biedt.

Conclusie

Hoe combineert Citroën een terreinwagen, sedan en coupé? Met moeite! De C4 X is in feite een variant op de bestaande C4. Die heeft al een aflopende daklijn die veel weg heeft van een coupé. Wat de "X" toevoegt is iets meer bodemvrijheid, extra overhang achter de achterwielen en een achterklep als een sedan.

Wat Citroën daarmee bereikt is een fractie meer bagageruimte en een antwoord op de grote vraag naar SUV's. Echter, omdat de C4 X veel lager is dan een standaard SUV is het weggedrag beter en het verbruik lager. Daarin zit de meerwaarde van de C4 X.