Alles draait om de eenvoud

Eigenlijk werd al eerder een tipje van de sluier opgelicht. In september 2022 toonde Citroën namelijk een conceptcar genaamd "Oli". Daarbij werd beloofd dat alles anders zou worden. Net als in een (ver) verleden wil Citroën auto's weer betaalbaar maken en dan elektrische auto's in het bijzonder. Met de Oli conceptcar liet Citroën zien hoe dingen eenvoudiger kunnen, zodat de prijs kan dalen.

Uitvoeringen: You en Max

De revolutionaire lijnen die het eerst te zien waren bij Oli, komen in een veel tammere versie terug in de C3. De gekozen rechte lijnen zijn makkelijker te produceren en geven de C3 een stoere aanblik. De nieuwe C3 houdt namelijk het midden tussen een hatchback en een SUV en is een "crossover". Dat blijkt ook uit de afmetingen: de nieuwe C3 is niet langer of breder dan de vorige, maar wel 10 cm hoger. Toch wekt het lijnenspel juist de indruk dat de auto kleiner is geworden.

Een manier om de prijs te verlagen, is door het aantal uitvoeringen te beperken tot twee: "You" en "Max". Daarmee wordt alle administratie en logistiek die nodig is bij veel varianten een stuk eenvoudiger. De C3 kent geen eindeloze personalisatiemogelijkheden, maar biedt slechts de keuze uit een lakkleur en de kleur van de lijn in het schildje onder de koplampen en naast de achterste zijruiten. Alleen de "Max" biedt de optie om het dak en de raamstijlen in het zwart uit te voeren.

Ruimte

In het interieur is het beste te zien hoe er is bespaard. Iedere lijn is functioneel en op een enkel labeltje na zijn er geen versiersels. De schoonheid komt van de gebruikte materialen en texturen en zelfs in dit handgemaakte prototype zijn die van goede kwaliteit. Daarom geeft de C3 absoluut niet de uitstraling van een goedkope auto.

„Wat de C3 uniek maakt, is het onderstel met "Progressive Hydraulic Cushions", dat exclusief is voorbehouden aan Citroën“

De ruimte is gemiddeld voor een auto van deze omvang. Vanwege de hogere bouw is de hoofdruimte zelfs beduidend beter dan die van de vorige C3. De ruimte achterin is precies voldoende voor twee volwassenen. Ondanks de lage prijs is ook de nieuwe C3 voorzien van zogenaamde "Advance Comfort"-stoelen. Deze zijn opgebouwd uit twee soorten schuim, waardoor ze zowel een goede pasvorm als comfort beloven.

Uitrusting

Op het dashboard zijn geen klokken te vinden. De basisversie heeft slechts een houder voor een mobiele telefoon, die dan dienst kan doen als brein van de auto. Met Citroën's eigen app zou deze bovendien kunnen worden bediend met knoppen op het stuurwiel. De hier getoonde "Max"-uitvoering heeft een centraal beeldscherm voor de bediening van een traditioneel audio-, communicatie- en navigatiesysteem.

De klokken zijn vervangen door een kleine projector die op een donkere band net onder de voorruit gegevens zoals de snelheid en resterende acculading toont. Dit is geen head-up display, maar de informatie wordt wel hoger en dus meer in het blikveld van de bestuurder getoond dan bij conventionele klokken achter het stuurwiel.

LED-koplampen, elektrisch verstelbare buitenspiegels, parkeersensoren achter, cruise-control en een (handbediende) airconditioning behoren tot de standaarduitrusting. Omdat dat vanaf 2024 wettelijk verplicht is, beschikt de C3 over een uitgebreide veiligheidsuitrusting.

Platform

Het grote geheim van de nieuwe C3 zit in het nieuwe platform. Speciaal voor voordelige en compacte auto's heeft moederbedrijf Stellantis een nieuw platform ontwikkeld waarbij efficiency voorop staat. Bij dit platform hoort ook een nieuwe aandrijflijn voor compacte elektrische auto's, waarvan de e-C3 de eerste is.

Aanvankelijk is de e-C3 voorzien van een batterij met een capaciteit van 44 kWh waarmee het bereik 320 km bedraagt. Later volgt een versie met een accu met een geringere capaciteit en dan komt de prijs zelfs onder de 20.000 euro te liggen (geschatte actieradius: 200 km). Deze laatste is bedoeld voor klanten die thuis kunnen opladen en dus iedere dag met een volle batterij aanvangen. De versie met een grotere accucapaciteit is bedoeld voor hen die op straat laden en daar niet iedere dag terecht kunnen.

Voor het laden op straat is een 1 fase lader standaard. De enige optie op de e-C3 is een 3 fase lader, voor sneller laden bij een publiek laadpunt. Snelladen kan iedere e-C3, onder ideale omstandigheden, met 100 kW en dat is een zeer hoge snelheid voor zo'n kleine auto met zo'n bescheiden batterij.

Het nieuwe platform dankt zijn efficiency mede aan het lage gewicht. Dankzij het lage gewicht volstaat een lichtere motor en dat resulteert weer in een lager verbruik. Om het in getallen uit te drukken: de elektromotor heeft een vermogen van 113 pk en om het verbruik te beperken is de topsnelheid gelimiteerd tot 135 km/u.

Weggedrag

Zoals eerder aangegeven, is het nieuwe platform afkomstig van het moederbedrijf Stellantis. In de toekomst zullen ook compacte elektrische auto's van andere merken van Stellantis (o.a. Opel, Fiat en Peugeot) van dit platform gebruik maken. Wat de C3 uniek maakt, is het onderstel met "Progressive Hydraulic Cushions", dat exclusief is voorbehouden aan Citroën.

Deze schokdempers met twee kamers zijn stugger of zachter afhankelijk van de frequentie van oneffenheden in het wegdek. Ervaringen met andere modellen van Citroën leert dat de voordelen hiervan sterk afhankelijk zijn van de omstandigheden. In het beste geval reageren de schokbrekers met een zekere vertraging op oneffenheden en voelt de auto groter en statiger dan hij eigenlijk is. Of dat ook voor de e-C3 het geval is moet in de lente van 2024 blijken, want dan staat de auto bij de dealer en is ook de eerste testrit gepland.

Conclusie

Hoe slaagt Citroën er in om de elektrisch aangedreven e-C3 eenzelfde prijskaartje mee te geven als een vergelijkbare auto met benzinemotor? Dankzij eenvoud en schaalvergroting.

Moederbedrijf Stellantis heeft een special platform ontwikkeld voor voordelige en compacte (elektrische) auto's. Doordat meerdere merken delen in de kosten van de ontwikkeling daarvan, is de prijs per auto lager. Daarbij kan het moederbedrijf de benodigde componenten tegen een lagere prijs inkopen.

De eenvoud zit in het ontwerp van de C3. Diverse technische vondsten (o.a. geprojecteerde klokken) en eenvoud in het leveringsprogramma (1 optie, 2 uitvoeringen, weinig kleuren) beperken de bijkomende kosten. Tenslotte wordt ook bespaard door in heel Europa dezelfde prijs te hanteren en door scherpere afspraken met de afnemers (dealers / leasemaatschappijen) te maken.