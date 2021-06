Citroen C3

Citroen lanceert C3 Saint James

2 juni 2021 | Citroën lanceert de C3 Saint James. Saint James is een kledingmerk dat ontstond in 1889 in de kustplaats Saint James. De Citroën C3 Saint James limited edition is gebaseerd op de Feel-uitvoering. De speciale versie wordt gekenmerkt door het contrasterende dak in zwart of wit, gecombineerd met het White Color Pack. Het model is leverbaar in de carrosseriekleuren Elixir Red, Perla Nera Black, Steel Grey, Platinum Grey en Polar White, met uitzondering van Spring Blue. Ook kenmerkend voor de C3 Saint James zijn de 16-inch Hellix Diamond Cut lichtmetalen wielen.

Op zoek naar een Citroen C3?

DAS import heeft er 77 vanaf € 15.620,-