Citroen introduceert C3 You

27 september 2021 | Citroen introduceert de C3 You!, een voordelige C3 die het aanbod aan de onderkant aanvult. De C3 You! is bovendien zeer exclusief, want deze versie is gelimiteerd op honderd exemplaren en is alleen online te bestellen.

Ondanks zijn voordelige vanafprijs is de Citroen C3 You! voorzien van een standaarduitrusting, met onder meer cruisecontrol, Hill Start Assist, Lane Departure Warning, parkeersensoren, Bluetooth-connectiviteit, USB-aansluitingen en bekleding in Mica Grey met stoelverwrming voor. De enige optie die nog overblijft is de keuze in lak en dakkleur.

Uiterlijk is de C3 You! te herkennen aan zwarte en witte accenten, stoere zwarte spatscherm- en dorpelverbreders en exclusieve 'YOU!'-logo's onder de elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels. Er is keuze uit zes carrosseriekleuren en optioneel is het dak uit te voeren in de contrasterende kleur Opal White.

De C3 You! is voorzien van een PureTech 83 benzinemotor met start-stopfunctie, gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak.

De C3 You! is leverbaar voor prijzen vanaf 17.490 euro en met Citroлn Private Lease vanaf 269 euro per maand. Bestellen kan uitsluitend online, via Citroen.nl . Na ontvangst van het reserveringsformulier neemt de dealer contact op met de geпnteresseerde(n).

