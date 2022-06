Citroen en ELLE creeren C3 Limited Edition

Op zoek naar een Citroen C3 PureTech 82 Shine?

bynco heeft er 118 vanaf € 9.335,-

Standaard is de C3 ELLE tweekleurig. Voor het dak is te kiezen uit twee dakkleuren, wit of zwart, als verwijzing naar de kleuren in het ELLE-logo. Zwart is synoniem voor elegantie en verfijning en wit als symbool van zuiverheid en eenvoud. Beide combineren met de beschikbare carrosseriekleuren: Soft Sand, Polar White, Steel Grey, Platinium Grey of Perla Nera Black. Citroën accentueert de C3 ELLE verder met een nieuw Mat Silver Blue Colour Pack (diep gletsjerblauw met metallic accenten). De Airbump-inzetten, de inzetten rond de mistlampen en grille en op omlijsting van de daksticker zijn voorzien van gekleurde stippen.

De omtrek van de kenmerkende C3-dakcapsule wordt gesierd door het lint en de bijbehorende slogan. De daksticker zelf springt in het oog door een samenspel van contrasten en matte effecten, afhankelijk van de gekozen kleur. Bij een wit dak verschijnt het matte effect op de rand van de korrelige blauwachtige capsule, waardoor de kleur wordt benadrukt voor een consistente uitstraling, terwijl het lint mat is om het ELLE-logo op het zwarte dak te laten opvallen. De decoratie is ook te vinden op de hoekpanelen, maar nu bedrukt met het ELLE-monogram in het lettertype van het merk.

De personalisatie gaat door in het interieur, met een sfeer die aansluit bij het nieuwe Mat Silver Blue Colour Pack dat de tweekleurige Advanced Comfort-stoelen siert (de hoofdbekleding is een Light Prussian Grey-stof die het interieur opfleurt, terwijl de zachte en comfortabele rugleuningbekleding is uitgevoerd in Wind Grey Alcantara, een donkere blauwgrijze kleur). Een gezeefdrukte sierstrip met een nieuwe interpretatie van het chevronpatroon biedt blauwachtige satijnen accenten voor een contrast.

Afwisselend materiaalgebruik draagt bij aan de verfraaiing van het dashboard: voor het eerst op een speciale editie verschijnt alcantara als dashboardbekleding van de C3 ELLE. Het matte Wind Grey vormt een contrast met de matte blauwe rand van het Colour Pack. Een ander detail zijn de dubbele verticale stiksels in hetzelfde blauw. Het monogram ELLE tekent zich af op de effen achtergrond van de vloermatten, omlijnd door het zwarte lint met de witte slogan. Ook op de sleutelhanger en het opbergvakje aan boord prijken de twee logo's van Citroën en ELLE.

De Citroën C3 ELLE is voorzien van een achteruitrijcamera en vier elektrisch bedienbare ramen, overgenomen van de Shine-versie. Om de uitstraling van de C3 ELLE compleet te maken, zijn Vector 17 inch lichtmetalen velgen, donker getinte achterruiten, een chromen rand rond het digitale instrumentenpaneel en een lederen stuurwiel standaard. De nieuwe Citroën C3 ELLE, aangedreven door een conventionele PureTech 110 S&S BVM6-benzinemotor of een PureTech 110 S&S EAT6-benzinemotor, is binnenkort in Nederland te bestellen.