Citroen C3 ondergaat facelift

11 februari 2020 | Citroën heeft de vernieuwde C3 voor modeljaar 2020 onthuld. De bestseller van het merk, waarvan sinds de introductie van de derde generatie in 2016 al meer dan 750.000 exemplaren zijn verkocht, krijgt een expressiever design en belooft meer comfort, personaliseringsmogelijkheden en connectiviteit dan voorheen. Citroën opent binnenkort de orderboeken en de eerste exemplaren arriveren medio juni 2020 in Nederland.

De vernieuwde C3 is direct te herkennen aan zijn front waarvan het design is geïnspireerd op de CXPERIENCE concept car. De visueel verhoogde motorkap, de frisse lijnvoering en de nieuwe LED-koplampen en -dagrijverlichting geven de compacte hatchback een nog bredere aanblik. De mistlampen worden omringd door nieuwe designelementen, die in verschillende kleuren kunnen worden gespecificeerd. Aan de zijkant vallen vooral de opnieuw ontworpen Airbumps op die niet alleen bescherming bieden, maar ook het stoere en onderscheidende karakter van de C3 benadrukken. Ook nieuw: de achterpanelen met Airbump-design. De achterkant is getooid met nieuwe achterlichten met 3D-effect en de achterklep is voorzien van nieuwe designdetails. De nieuwe 16 en 17 inch lichtmetalen velgen benadrukkken het stoere en brede design.

Met zijn riante aantal personalisatiemogelijkheden is de C3 is al sinds zijn lancering in 2016 de ultieme ambassadeur van "Inspired by You". De nieuwste variant gaat een stap verder. Hij is niet meer in 36, maar liefst 97 verschillende gedaantes te configureren. De nieuwe C3 biedt keuze uit 7 verschillende carrosserielakken, waaronder het nieuwe Elixir Red en Spring Blue, 4 Color Packs en 4 dakkleuren. Zowel het Color Pack als het dak zijn nu ook te bestellen in de kleur Emerald Blue. Ook nieuw zijn de drie verschillende decoratiemogelijkheden voor het dak in Red, Techwood en Emerald. De lichtmetalen wielen zijn beschikbaar in verschillende, nieuwe designs. Ook van binnen biedt de C3 nu nog meer personaliseringsmogelijkheden met twee nieuwe stylingpakketten: het warme en chique 'Techwood' en het eigentijdse 'Emeraude'.

Geheel in lijn met de Citroën Advanced Comfort-strategie van het merk, onderscheidt de C3 zich onder meer met zijn omfortabele onderstel dat niet alleen oneffenheden in het wegdek weg zou filteren, maar ook rijgeluiden tot een minimum zou beperken dankzij akoestische isolatie. De compacte 5-deurs hatchback claimt ruimte aan 5 inzittenden en belooft diverse slimme opbergruimtes. In navolging op de C4 Cactus en C5 Aircross SUV is nu ook de C3 te specificeren met de comfortabele Advanced Comfort seats van Citroën. Deze feauteuils tillen met hun speciale schuimvulling, extra dikke en zachte bekleding en volop instelmogelijkheden het comfort in dit segment naar een hoger plan. Ook nieuw: de ergonomisch ontworpen armsteun op de bestuurdersstoel.

Het comfortniveau van de C3 wordt niet alleen bereikt met het onderstel en het grensverleggende interieur, maar ook met de twaalf rijhulpsystemen die niet alleen de veiligheid, maar ook het gebruiksgemak verder verhogen. Een groot aantal systemen zijn ofwel standaard aanwezig of bij te bestellen als onderdeel van aantrekkelijk geprijsde optiepakketten. Gemakkelijk rijden wordt gefaciliteerd met onder meer keyless entry & start, hill-start assist, het vernieuwde parkeersysteem met 6 sensoren in de voorbumper, een achteruitrijcamera en de grootlichtassistent. Tot de vele veiligheidssystemen behoren onder meer Active Safety Brake, Driver Attention Alert, Coffee Break Alert en BLIS, de dodehoekbewaking.

Connectiveit is een belangrijke pijler onder het Citroën Advanced Comfort programma. De nieuwe C3 biedt dan ook moderne voorzieningen waaronder de ConnectedCAM Citroen, de geïntegreerde en connected camera achter de voorruit, die bij een ongeval automatisch inschakelt en zowel vóór als na de impact opnames maakt. De camera kan ook worden gebruikt voor leuke momenten en de gemaakte beelden (foto's of video's) kunnen rechtstreeks via de ConnectedCAM Citroën app worden gepost op sociale media.

De connectiviteitssystemen van de nieuwe C3 zijn gebundeld in drie pakketten:

Connect Assist: Automatische noodoproep bij een ongeval, pechhulpoproep en de My Citroën app die inzicht biedt in onder meer de locatie, de actieradius en benodigd onderhoud.

Connect NAV: Infotainment- en navigatiesysteem met 7-inch touchscreen, spraakbediening, en TomTom real-time verkeersinformatie.

Connect Play: ConnectedCAM Citroen en Mirror Screen-technologie met Apple CarPlay

De facelift C3 komt nog deze zomer naar Nederland en is beschikbaar met twee driecilinder PureTech benzinemotoren (83 S&S 5-bak en 110 S&S 6-bak) of een BlueHDI dieselmotor (100 S&S 6-bak). De Puretech 110 S&S is ook te bestellen met een automaat. De prijzen en specificaties worden binnenkort bekend gemaakt.

Nieuwe vloermatten voor de Citroen C3?

Dat kan! Vanaf € 35,-

Citroën C3 nu in Elle-uitvoering

5 maart 2018

Citroën maakt details nieuwe C3 bekend

1 september 2016

Citroën onthult nieuwe C3

29 juni 2016