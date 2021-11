C3 You wordt voordeligste Citroen

10 november 2021 | De Citroen C1 gaat eind dit jaar uit productie. De positie aan de onderzijde van het gamma wordt opgevuld door de Citroen C3 C You!, een instapversie van de B-segmenter. De laatste exemplaren van de C1 zijn nog wel uit voorraad leverbaar.

Met de speciale Citroen C3 C You! krijgt de C1 een opvolger die ruimer is. De C3 C You! Is voorzien van een standaarduitrusting met onder meer LED dagrijverlichting, airconditioning, cruisecontrol, stoelverwarming, Hill Start Assist, Lane Departure Warning, parkeersensoren achter, Bluetooth-connectiviteit, USB-aansluitingen en bekleding in Mica Grey. De Citroen C3 C You! is voorzien van de conventionele PureTech 83 benzinemotor met start-stopfunctie, gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak.

De C-Series van onderscheidt zich het met kenmerkende kleuren, specifieke materialen en technologieen en andere facetten die Citroen bijzonder maken, waarbij de nadruk wordt gelegd op het design en comfort. Het is mogelijk om de C3 C You! naar eigen wens te personaliseren met tal van kleurcombinaties en specifieke accessoires.

De C3 C You! is leverbaar vanaf 17.490 euro en met Citroлn Private Lease vanaf 299 euro per maand. Bestellen kan uitsluitend online, via Citroen.nl.

