Citroen C3 Aircross

Vernieuwde Citroen C3 Aircross te bestellen

3 maart 2021 | De vernieuwde Citroen C3 Aircross is per direct te bestellen. De Citroën C3 Aircross verruilt zijn speelse uitstraling voor een assertiever, volwassener en chiquer karakter. Het model heeft een nieuw ontworpen front met de nieuwe signatuur van Citroën. De C3 Aircross biedt een standaarduitrusting met onder andere LED-koplampen en is per direct te bestellen voor prijzen vanaf 23.090 euro. De SUV is vanaf juli 2021 te bezichtigen in de showroom.

Op zoek naar een Citroen C3 Aircross?

