Citroen maakt prijs C3 Aircross C-Series bekend

17 januari 2020 | Citro├źn maakt de prijzen en specificaties van de C3 Aircross SUV C-Series bekend. De speciale en rijk uitgeruste C3 Aircross SUV C-Series is nu bestellen vanaf 25.980 euro. De nieuwste speciale uitvoering van de C3 Aircross SUV legt extra nadruk op de twee belangrijke C's die het merk met de double chevron kenmerken.

Het 'Caractère' van de C-Series wordt benadrukt door z'n unieke in- exterieurstyling. Van buiten is hij onder meer te herkennen aan de unieke C-Series badges en de Regal Red afwerking van de koplampen en de spiegelkappen. De 16-inch MATRIX lichtmetalen velgen, het two-tone dak (Perla Nera Black of Natural White), de extra donker getinte ramen vanaf de B-stijl en de zwarte dakrails maken zijn zelfverzekerde uitstraling helemaal af.

Van binnen wordt de ambiance versterkt door de unieke afwerking van het dashboard met onder meer TEP Mistral panelen en Satin Chrome ventilatieroosters. De grote en comfortabele zitplaaten zijn afgewerkt met zachte stoffen met witte stiksels en rode accenten die perfect harmoniëren met de rode exterieurafwerking. De C-Series logo's, zwarte vloermatten met rode stiksels en de unieke dorpellijsten zijn de finishing touches van het karakteristieke interieur.

Het 'Confort' van de C-Series uit zich door de standaarduitrusting. Zo is deze speciale editie, die is gebaseerd op de Feel-uitvoering, onder meer voorzien van automatische airco, een regensensor, een zelfdimmende binnenspiegel, parkeersensoren achter en elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels. Ook standaard: DAB+ radio, Citroën Connect Nav, een draadloze telefoonlader, de Citroën Connect Box voor optimale connectiviteit en Mirror Screen voor Apple Carplay.

De nieuwste uitvoering van de Citroën C3 Aircross SUV C-Series is per direct te bestellen in drie varianten. Hij is er met de Puretech 110 S&S benzinemotor en handgeschakelde zesversnellingsbak vanaf € 25.890. De versie met de 100pk sterke BlueHDI S&S dieselmotor en handgeschakelde zesbak is te bestellen vanaf € 30.420 en de 120 pk sterke Blue HDI S&S met automaat vanaf € 32.420.