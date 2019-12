Citroen introduceert C3 Aircross C-Series

2 december 2019 | Citroën komt met een serie speciale modellen naar Nederland. De nieuwe collectie draagt de naam 'C-series'. Het comfort van Citroën moet in deze serie exclusieve modellen maximaal tot z'n recht komen. De C3 Aircross SUV bijt het spits af. De andere modellen volgen snel.

De speciale uitvoering van de C3 Aircross SUV legt de nadruk op twee belangrijke C's die het merk met de double chevron kenmerken. Het 'Caractère' van de C-Series wordt benadrukt door unieke in- exterieurstyling. Van buiten is hij onder meer te herkennen aan de unieke C-Series badges en de Anodised Deep Red afwerking van de koplampen en de spiegelkappen. De 16-inch MATRIX lichtmetalen velgen en het two-tone dak (Perla Nera Black of Natural White) maken de speciale aankleding af.

Van binnen wordt de ambiance versterkt door de unieke afwerking van het dashboard met onder meer TEP Mistral panelen en Satin Chrome ventilatieroosters. De stoelen zijn afgewerkt met zachte stoffen met witte stiksels en rode accenten die passen bij de rode exterieurafwerking. De C-Series logo's, zwarte vloermatten met rode stiksels en de unieke dorpellijsten zijn de fraaie finishing touches van het karakteristieke interieur.

De speciale editie, die is gebaseerd op de Feel-uitvoering, is onder meer voorzien van automatische airco, een regensensor, een zelfdimmende binnenspiegel, parkeersensoren achter en elektrisch inklapbare buitenspiegels. Ook standaard: DAB+ radio, Citroën Connect Nav, de Citroën Connect Box voor connectiviteit en Mirror Screen voor Android Auto en Apple Carplay.

De C3 Aircross SUV C-Series is de eerste van een collectie speciale modellen van Citroën. De beschikbare motoriseringen en prijzen worden op korte termijn bekend gemaakt. Citroën onthult binnenkort ook de overige modellen uit de nieuwe collectie, die onder meer zal bestaan uit speciale uitvoeringen van de C3, C4 Cactus, en C4 SpaceTourer.