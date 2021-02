Citroen C3 Aircross aangepast voor modeljaar 2021

11 februari 2021 | De Citroen C3 Aircross is aangepast voor modeljaar 2021. De nieuwe Citroën C3 Aircross heeft een assertiever design met een volledig nieuwe voorzijde. Het ontwerp is geïnspireerd op de XCPERIENCE conceptcar en voor het eerst toegepast op de nieuwe Citroën C3 in 2020. Het kenmerkt de nieuwe signatuur voor Citroën in 2021, met een unieke identiteit.

De nieuw ontworpen voorzijde trekt de aandacht, vooral met het nieuwe koplampdesign. De C3 Aircross heeft ook een nieuwe grille met een volledig nieuw, geometrisch patroon en een zilvergrijze skidplate met gekleurde inzetstukken die de robuustheid van het model benadrukken.

Voor de buitenzijde zijn nu zeventig verschillende combinaties mogelijk, dankzij de keuze uit:

Zeven carrosseriekleuren, waaronder drie nieuwe: Khaki Grey, Voltaic Blue en Polar White.

Vier kleurpakketten, waaronder twee nieuwe met hoogwaardige textuureffecten: Anodised Orange en Anodised Dark Blue. De kleurpakketten bestaan uit gekleurde en scherp gelijnde inzetstukken voor de randen van de voorste skidplate, de buitenspiegelkappen en de C-stijl. Laatstgenoemde komt ook met gekleurde louvres op basis van het gekozen kleurpakket en aangevuld met kubusvormig patronen. Daarbij vallen het Pack Color Shiny Black en Anodised Dark Blue op door het verchroomde louvre-effect, terwijl het Pack Color Polar White een wit kubuseffect biedt en het Color Pack Anodised Orange een oranje kubuseffect.

Keuze uit twee dakkleuren: wit of zwart.

De nieuwe C3 Aircross is voorzien van nieuwe 16- en 17-inch wielen met dynamischer design. Beide varianten zijn leverbaar in diamantgeslepen of volledig zwarte uitvoering, voor een verfijnde of juist stoere uitstraling.

Het interieur is naar wens te personaliseren dankzij de keuze uit vier thema's:

De standaard Ambiance bestaat uit grijze bekleding met gestructureerde dashboarddecoratie.

De Ambiance Urban Blue, die moderniteit en reiscomfort uitstraalt, combineert blauwe stof met ledereffect in klassieke sportkledingstijl. Ook kenmerkend is de kruislingse streep op de rugleuning met chevronmotief en de dashboardstrip met blauw ledereffect.

De Ambiance Metropolitan Graphite met zowel een gerieflijke als hippe uitstraling, combineert een grafietkleurige stof met ledereffect met een gevlekte grijze stof, aangevuld met een kruislingse streep op de rugleuningen met licht houteffect en een dashboardstrip met gevlekt grijze decoratie.

De Ambiance Hype Grey combineert grijs-groen leder en zwarte stof met ledereffect, een grijs-groen lederen dashboardstrip en kruislingse strepen op de rugleuningen met chevronmotief.

Behalve de onderstelafstemming die voor rijcomfort zorgt, belooft de C3 Aircross nog meer comfort dankzij de nieuwe Advanced Comfort-stoelen die debuteerden in de C4 Cactus en C5 Aircross. Die zijn leverbaar in combinatie met de Ambiances Urban Blue, Matropolita Graphite en Hype Grey en verbeteren het zitcomfort dankzij vier aspecten:

Visueel comfort dankzij de unieke vormen en het onderscheidende Citroën-stikwerk, wat de indruk wekt van zachte kussens.

Welkomstcomfort dankzij 15 mm extra schuim, wat direct merkbaar zou zijn bij het plaatsnemen, net zoals bij een matras topper.

Postuurcomfort dankzij de versterkte ondersteuning van de brede, genereuze stoelen.

Dynamisch comfort voor lange afstanden dankzij de laag met een hoge dichtheid in het midden van de stoel en dikker, gestructureerd schuim.

De nieuwe Citroën C3 Aircross is uitgerust met technologie voor meer rust en veiligheid achter het stuur. Zo is de nieuwe, grotere 9-inch touchscreen gebruiksvriendelijker en beter afleesbaar. Via het scherm zijn de functies van Citroën Connect Nav en Mirror Screen met Android Auto en Apple CarPlay te bedienen. De mogelijkheid om een telefoon draadloos op te laden en Citroën Connect Assist behoren eveneens tot de uitrusting.

De nieuwe C3 Aircross is voorzien van twaalf rijassistentiesystemen die de reis gemakkelijker en veiliger zouden maken. Hiertoe behoren onder andere een head-up display in kleur die relevante informatie in het blikveld van de bestuurder toont. Ook verkeersbordherkenning, snelheidsaanbevelingen, Active Safety Brake en automatische verlichting behoren tot de uitrusting, evenals keyless entry & start, Park Assist en de Top Rear Vision achteruitrijcamera met weergave via de touchscreen.

Passend bij het SUV-karakter is de nieuwe C3 Aircross uitgerust met Grip Control met Hill Assist Descent. Hill Assist Descent past de tractie van de voorwielen aan op de ondergrond en houdt bij het afdalen een constante snelheid aan, zelfs op steile hellingen.

De nieuwe Citroën C3 Aircross is leverbaar met conventionele PureTech benzine- en BlueHDi dieselmotoren: de PureTech 110 met een handgeschakelde zesversnellingsbak, de PureTech 130 met de EAT6-automaat, de BlueHDi 110 met handgeschakelde zesversnellingsbak en de BlueHDi 120 met EAT6-automaat.

