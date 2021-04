Citroen Ami 6 bestaat 60 jaar

20 april 2021 | Op 24 april 1961 presenteerde Citroën de Ami 6 aan de pers. De auto ging in productie in de nieuwe fabriek in Rennes (Frankrijk). De sedanversie, de Berline, verscheen het eerst, maar de later geïntroduceerde Break, de stationwagonversie, was het meest succesvol met ruim 550.000 verkochte exemplaren. In totaal produceerde Citroën ruim een miljoen exemplaren van de Ami 6. De productie kwam in 1971 ten einde. Citroën introduceerde de Ami 6 om het gat tussen de 2 CV en de ID/DS op te vullen. De ontwerper, Flaminio Bertoni, die ook de Traction Avant ontwierp, beschouwde de Ami 6 als zijn meesterwerk! Met zijn onvergetelijke achterover hellende achterruit markeert hij de jaren zestig met zijn 'Z-lijn'.

Nadat hij met het stylingteam van Citroën de Traction Avant, de 2 CV en de DS had ontworpen, kreeg Flaminio Bertoni de opdracht voor een middenklasser met de naam Project AM. Het resultaat was de Ami 6. Zijn meesterwerk, zoals Bertoni het zelf noemde. Voor het eerst kon de ontwerper volledig zelfstandig te werk gaan, zonder dat iemand anders zich met de vormgeving van de auto bemoeide. Hij durfde het aan om de Ami 6 een 'omgekeerde' achterruit te geven. Die bood praktische voordelen: de ruit bleef schoon als het regende, zorgde voor meer hoofdruimte achterin en tegelijkertijd was ondanks de compacte afmetingen een grote bagageruimte met een grote kofferdeksel mogelijk.

De 602 cm3 tweecilindermotor in de Ami 6 was afgeleid van die van de 2 CV. De auto was voorzien van scherpe lijnen en grote rechthoekige koplampen - een primeur in die tijd! Verder gaven de in het midden scherp aflopende motorkap, de unieke daklijn en de gedeeltelijk uitgeholde flanken de auto een sterke persoonlijkheid. Een 'barokke stijl' zelfs, volgens sommigen. Citroën verrastte niet alleen met het uiterlijk van de Ami 6, maar ook met de marketing van het nieuwe model, want het merk presenteerde de Ami 6 als 'de ideale tweede auto, voor Madame.'

Het interieur van de Ami 6 was geïnspireerd op dat van de toonaangevende DS. Het eenspaaksstuurwiel, de portiergrepen, de bedieningselementen en de stoelen: alles deed denken aan het vlaggenschip van Citroën.

Menigeen prees het rijgedrag, het comfort en de flexibiliteit van de compacte sedan. Dat was natuurlijk te danken aan de wielophanging, die de Ami 6 deelde met de 2 CV. Geheel volgens Citroën-traditie was en is de Ami 6 een originele en innovatieve auto. Liefhebbers van nu zijn bovenal geïnteresseerd in de Club-versie van de Ami 6, die is voorzien van dubbele koplampen en sierstrips over de flanken, die vanaf 1967 werd verkocht.

De grote doorbraak van de Ami 6 kwam eind 1964, met de introductie van een stationwagonvariant. Deze Ami 6 Break was ontworpen door Henri Dargent (assistent van Faminio Bertoni) en Robert Opron (de onlangs overleden opvolger vanBertoni, die al in 1964 overleed). De Break bleek een heel goede zet voor de verkopen en zou de Berline uiteindelijk zelfs overtreffen.

De Break bood een groot laadvolume voor een personenauto in deze categorie, met een gemakkelijke en praktische toegang en een laadvermogen van 320 kg. Het veelzijdige model maakte het mogelijk om comfortabel met het gezin op reis te gaan, maar was ook ideaal voor zakelijk gebruik door zogenoemde handelsreizigers en ambachtslieden. In 1966 was de Ami 6 de favoriete auto van de Fransen.

De productie van de Berline eindigde in maart 1969, zes maanden voordat Citroën de productie van de Break beëindigde. De Ami 6 Berline maakte plaats voor de nieuwe, wat conventionelere Ami 8, met een 'gewone' achterruit. De Ami 8 maakte op zijn beurt in 1978 plaats voor de Visa.

Citroën Ami 6 weetjes: