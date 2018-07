Vooruitblik | Het begon allemaal met de juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment. Technici die de BMW i8 hadden ontwikkeld, ontmoetten programmeurs van Google en Apple. Ze wisten dat ze samen een betere en vooral slimmere auto konden ontwikkelen, maar de grote bedrijven waarvoor ze werkten maakte dat niet mogelijk. Toch werkten ze idee├źn uit en toen die in 2016 onder ogen van financiers kwamen was het nieuwe automerk "BYTON" geboren. Het eerste tastbare product van BYTON is de M-Byte, en die was heel even in Nederland...

Het verschil tussen nieuwe en bestaande bedrijven is dat nieuwe bedrijven logischerwijs geen oude verplichtingen hebben. Bestaande automerken zijn verantwoordelijk voor hun dealernetwerk, dat heeft geïnvesteerd in bestaande techniek. Op dit moment zit de winst op een auto niet zozeer in de aanschaf, maar voornamelijk in reparatie en onderhoud. Daarom verkopen dealers liever geen elektrische auto's. En hoe minder auto's gedeeld worden, hoe meer auto's een fabrikant verkoopt.

Een nieuw merk met een nieuw distributienetwerk heeft die beperkingen en verplichtingen niet. BYTON heeft daarom niet alleen nieuwe ideeën, maar heeft vooral de vrijheid om ze te realiseren. Daarbij is BYTON een Chinees merk en ook dat biedt voordelen. In China is de economie namelijk zo snel gegroeid dat vele tussenstappen, die elders wel zijn genomen, simpelweg zijn overgeslagen. Zo is de Chinese economie nu al bijna geheel digitaal. Een voertuig dat meer computer en minder auto is, zal in China daarom sneller worden geaccepteerd dan in "de oude wereld". Tenslotte groeit de Chinese automarkt sneller dan die van welk ander land dan ook en dat zorgt voor financiële zekerheid. Kortom: China is de ideale geboortegrond voor een nieuw automerk dat elektrisch én digitaal is.

Rijeigenschappen?

Voor BYTON ligt de nadruk niet op de rijeigenschappen of de prestaties. In de toekomst rijden auto's zelf en dan is het verspilde moeite om nu nog energie te steken in het stuurgevoel of de communicatie tussen het mechaniek en de bestuurder. Een BYTON moet vooral comfortabel en veilig zijn.

Net zo goed is het verspilde moeite om nu nog te investeren in verbrandingsmotoren, terwijl alle auto's binnenkort elektrisch zijn. In China mogen vanaf 2025 alleen nog elektrische auto's in steden rijden (en nu al zijn vrijwel alle scooters elektrisch). De keuze voor elektrische aandrijving was daarom niet meer dan logisch. Het eerste model van BYTON, de "M-Byte", gaat in 2019 in productie voor de Chinese markt en krijgt een bereik van 520 km. De accu's zijn actief gekoeld en verwarmd, zodat onder alle omstandigheden snel kan worden geladen. Binnen 30 minuten zou daarom tot 80% kunnen worden opgeladen.

Over prestaties en paardenkrachten doet BYTON weinig concrete uitspraken: wederom omdat de rijeigenschappen goed moeten zijn, maar niet centraal staan. Het gaat bij BYTON om communicativiteit en om zelfrijdende functies. Om met dat laatste te beginnen: zelfs bij de vormgeving staan zelfrijdende functies centraal. Bij "ouderwetse" auto's zijn uitlaatpijpen en luchtinlaten noodzakelijk voor het functioneren. Ze worden echter zo vormgegeven, dat het stijlelementen worden. Een grote grille is stoer, een dikke uitlaat staat voor een sterke motor. Voor BYTON zijn sensoren de nieuwe statussymbolen. Meer sensoren betekent meer intelligentie aan boord en dus vormen sensoren geen lelijke pukkels op het plaatwerk of torens op het dak, maar stijlelementen. Om er zeker van te zijn dat de bouwkwaliteit straks voldoet aan Europese eisen, is gewerkt met Europese technici en wordt de M-Byte straks gefabriceerd in de Chinese fabriek ("FAW") waar ook Volkswagens worden gebouwd.

„Bij BYTON gaat het om vervoer, niet om autorijden en daar zitten heel veel mensen op te wachten“

De hier getoonde M-Byte is nog een prototype, maar volgens de makers is het voor 90% gelijk aan het geplande productiemodel. Dat model gaat in 2019 in productie voor de Chinese markt en komt twee jaar later ook naar Amerika en Europa (richtprijs: 37.500 euro). Aanvankelijk zullen de zelfrijdende functies nog niet beschikbaar zijn, omdat zowel de software als de wetgever er nog niet klaar voor zijn. BYTON benadrukt echter dat deze functies achteraf als opties kunnen worden toegevoegd.

Communicatie

Bij traditionele auto's wordt een lange autorit als "verloren tijd" ervaren. En menigeen probeert nog iets goed te maken van de tijd door in de auto te telefoneren of, al dan niet met gevaar voor eigen leven, de smartphone te bedienen. De BYTON M-Byte daarentegen is als een rijdende smartphone. Net als bij een moderne telefoon, krijgt de gebruiker toegang via gezichtsherkenning. Als de camera van de auto de bestuurder herkent, ontgrendelen de portieren en past de auto zich aan aan de voorkeuren van de gebruiker (ook bij een deelauto!).

Het dashboard wordt gevormd door een enorm beeldscherm dat van links tot rechts door de auto loopt (125 x 25 cm). Alle functies worden bediend met de "driver tablet": een kleiner, aanraakgevoelig beeldscherm in het hart van het stuurwiel. Functies die niet via dit tablet kunnen worden bediend, worden aangestuurd via handgebaren en spraakherkenning (kunstmatige intelligentie middels Alexa op Android). Daarbij beschikken ook de achterpassagiers ieder over een eigen beeldscherm. Alle beeldschermen zijn speciaal voor gebruik in de auto ontwikkeld. Ze reflecteren minimaal bij direct invallend zonlicht, kunnen uiteenlopende temperaturen weerstaan en laten voldoende ruimte voor airbags. Vooralsnog wordt het centrale beeldscherm gebruikt om gegevens lekker groot aan de bestuurder te tonen en dat werkte tijdens een korte demonstratie erg prettig.

Wanneer de auto volledig zelfstandig rijdt, kunnen de voorstoelen om hun as draaien en kijken de vier inzittenden elkaar aan; dit verklaart ook de forse afmetingen en lange wielbasis, anders was een dergelijke stoelopstelling onmogelijk. Dan worden de beeldschermen louter gebruikt ter vermaak (films, televisie en zelfs spelletjes). BYTON gaat zelfs zo ver, dat de elektronica de gezondheid van de inzittenden (hartritme, bloeddruk, etc.) in de gaten houdt en zo kan zorgen voor het ultieme relaxen. Zo wordt een autorit geen verloren tijd, maar tijd om productief te zijn of juist om heerlijk te ontspannen.

Conclusie

Het nieuwe automerk BYTON is op wereldtournee en deed Amsterdam aan. Op dit moment heeft BYTON alleen conceptcars en daarom zijn proefritten nog niet mogelijk. Maar... dat is bij BYTON ook minder van belang. BYTON onderscheidt zich van het huidige aanbod door zich volledig te richten op communicativiteit, zelfrijdende functies en mogelijkheden tot het delen van auto's. En op die punten weet BYTON, ook met alleen proefzitten in een handgebouwd prototype, zeker te overtuigen.

Bij BYTON gaat het om vervoer, niet om autorijden en daar zitten heel veel mensen op te wachten. BYTON bereikt dat doel door de nadruk te leggen op zelfrijdende functies. Bij het ontwerp van de cabine is er nu al rekening mee gehouden dat er straks geen bestuurder meer is. Zo heeft de M-Byte draaiende stoelen, waarmee het interieur meer van een huiskamer dan van een auto weg heeft. Bij de introductie van de M-Byte in 2019 zijn zelfrijdende auto's nog niet bij wet toegestaan. Dan worden de vele beeldschermen gebruikt om informatie groot en dus veilig en makkelijk afleesbaar te tonen. Zodra de auto wel zelf mag rijden, vormen de vele beeldschermen een bron van vermaak of informatie. Op deze manier zal een autorit niet langer worden ervaren als verloren tijd.

De aanpak van BYTON is vooruitstrevend, maar traditionele autofabrikanten zijn achter de schermen met soortgelijke projecten bezig. De grote kracht van BYTON zit in het feit dat het een klein bedrijf is dat niet geremd wordt door verplichtingen uit het verleden. Op de Chinese thuismarkt zijn digitaal leven en elektrisch rijden inmiddels de norm, en groeit de vraag naar elektrische auto's explosief. Daarom staat BYTON ook financieel sterk. Dat zorgt er vervolgens weer voor dat de vooruitstrevende techniek vanaf het eerste begin voor de prijs van een traditionele auto worden aangeboden (37.500 euro). Het is duidelijk: de vooruitgang is niet te stoppen, en als de gevestigde orde te traag is met innoveren, dan nemen nieuwkomers zoals BYTON het roer graag over.