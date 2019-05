BMW X1 vernieuwd voor modeljaar 2020

29 mei 2019 | BMW vernieuwt de X1 voor modeljaar 2020. De facelift bestaat uit talrijke uitrustingsdetails. De X1 wordt aangedreven door 3- en 4-cilinder-in-lijn TwinPower Turbo motoren en de vierwielaandrijving. Bovendien zal de X1 leverbaar worden met plug-in hybride aandrijving. De vernieuwde X1 staat vanaf eind juli 2019 bij de dealer.

De vernieuwde BMW X1 is direct te herkennen aan de nieuw vormgegeven voor- en achterzijde. Elke variant van de karakteristieke X1, van het instapmodel X1 via de modellen xLine en Sport Line tot aan het model M Sport, heeft zijn eigen visuele identiteit. De X1 M Sport is de sportiefste optie, met verlaagde M Sport wielophanging, Individual hoogglans Shadow Line afwerking met uitgebreide uitrusting (leverbaar vanaf ongeveer november 2019) en het M Aerodynamics Pack.

De grotere BMW grille sluit aan op de nieuwe Adaptieve LED koplampen met een scherper lichtbeeld en de voorbumper met geïntegreerde LED mistlampen en grotere luchtinlaten. De achterzijde van de vernieuwde X1 is ook nieuw vormgegeven. De nieuwe inzet in de achterbumper in carrosseriekleur is nu eveneens standaard uitgevoerd in carrosseriekleur. Een ander kenmerk is verwerkt in de linker buitenspiegel, die een X1 logo in tweekleurig LED licht op de grond projecteert als het portier wordt ontgrendeld. Dit is meer dat een optische gadget, want het maakt in- en uitstappen ook makkelijker.

Het nieuwe design van de X1 wordt versterkt met drie nieuwe carrosseriekleuren: Jucaro Beige metallic, Misano Blau metallic (exclusief voor het model M Sport) en het bijzonder exclusieve Individual Storm Bay metallic, en vier nieuwe wieldesigns.

De vernieuwde X1 is berekend op de toekomst. Vanaf de introductie komende zomer voldoen alle benzine- en dieselmotoren aan de emissienorm EU6d-temp; de X1 sDrive16d en de X1 xDrive25d voldoen zelfs al aan de EU6d-norm. Het vermogen van de 3- en 4-cilinder-in-lijn motoren wordt via voorwielaandrijving of de vierwielaandrijving BMW omgezet in prestaties op de weg of op terrein.

De X1 sDrive16d, te bestellen met een handmatig te bedienen 6-versnellingsbak of een 7-trapstransmissie met dubbele koppeling, is relatief efficiënt. Met de 6-versnellingsbak is het gecombineerde verbruik van het model met 85 kW (116 pk) vermogen 4,1-4,4 l/100 km, terwijl de CO2-emissie gecombineerd 107-116 g/km bedraagt. Met de 7-trapstransmissie met dubbele koppeling zijn de cijfers 4,2-4,4 l/100 km en 109-116 g/km.

De X1 xDrive25d (verbruik gecombineerd: 4,9-5,2 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 128-136 g/km) is gericht op sportiviteit, met een maximumvermogen van 170 kW (231 pk) en een maximumkoppel van 450 Nm. De X1 xDrive25d accelereert van 0 naar 100 km/h in 6,6 seconden.

De X1 xDrive25i is één van de meest dynamische modellen in het gamma. Met zijn 170 kW (231 pk) sterke motor en zijn precies schakelende 8-traps Steptronic transmissie leent dit model zich voor een sportief rijgedrag. De X1 xDrive25i sprint van 0 naar 100 km/h in 6,5 seconden. Het gecombineerde verbruik komt op 6,3-6,8 l/100 km en de gecombineerde CO2 emissie ligt op 144-155 g/km. Het gamma van de nieuwe BMW X1 omvat nu zestien motor-transmissiecombinaties.

Het belangrijkste nieuws van deze facelift is: de X1 met Plug-in Hybride aandrijving. De BMW X1 xDrive25e (verbruik gecombineerd: vanaf 2,0 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: vanaf 43 g/km), die naar verwachting in maart 2020 in productie gaat, is voorzien van de nieuwste, vierde generatie BMW batterijtechnologie, waarmee de batterij een brutocapaciteit heeft van 9,7 kWh. Daarmee heeft de Plug-in Hybride BMW X1 een puur elektrische actieradius van meer dan vijftig kilometer.

Een van de kenmerken van het interieur van de X1 is de Control Display. Een centraal geplaatst 6,5 inch scherm is standaard daarbij inbegrepen. Als een navigatiesysteem is besteld, krijgt de koper ofwel een 8,8 inch scherm óf het nieuwe 10,25 inch Touch Control Display dat te bedienen is via de BMW iDrive Controller. Het Control Display is het platform waarop het infotainmentaanbod is te verkennen en biedt toegang tot de digitale diensten van BMW ConnectedDrive. De nieuwste versies zijn optioneel leverbaar in de BMW X1.