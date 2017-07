BMW X1 nu als Orange Edition

6 juli 2017 | Om de allereerste productie van een BMW in Nederland te vieren, brengt BMW Nederland een speciale uitvoering op de markt van het model dat deze zomer bij VDL Nedcar gebouwd zal worden: de X1 Orange Edition. De X1 is sinds zijn introductie in juli 2015 een zeer succesvol model over de gehele wereld. In Nederland staat hij in de top drie best verkochte BMW modellen.

De wereldwijde vraag naar de BMW X1 is dermate groot dat er extra productiecapaciteit nodig is als aanvulling op de productie van de fabriek in Regensburg, waar de tweede generatie van het model wordt gebouwd. VDL Nedcar produceert sinds 2014 al drie MINI-modellen in Limburg. De BMW X1 is het vierde model van BMW Group dat bij VDL Nedcar wordt geproduceerd en het eerste BMW model ooit dat in Nederland van de band loopt.

De X1 Orange Edition is gebaseerd op een van de populairste varianten, de X1 xDrive20i Model xLine. Deze is te herkennen aan onder andere 18-inch lichtmetalen wielen in Y-spaak styling 569, bodembescherming in Silber matt en dorpellijsten met inleg in aluminium en BMW opschrift. De stoelen zijn bekleed met leder 'Dakota' Schwarz geperforeerd. Daarnaast beschikt het interieur onder meer over een met leder bekleed multifunctioneel sportstuur en interieurlijsten in Schwarz hoogglans met accentlijst Perlglanz Chrom.

De Orange Edition voegt daar zonder meerprijs nog aan toe: de toepasselijke metallic kleur Sunset Orange en het High Executive pakket (met onder andere navigatiesysteem Plus, head-up display, Elektrisch te openen en te sluiten achterklep, 2-zone automatische airconditioning en LED-koplampen). Het voordeel voor de klant loopt hiermee op tot bijna €6.000.

De BMW X1 Orange Edition is per direct leverbaar voor €51.300 (consumentenadviesprijs).