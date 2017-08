BMW verkort levertijd M2

11 augustus 2017 | In de tweede helft van 2017 komen er twee keer zo veel productieplekken voor Nederland beschikbaar, waardoor de levertijd flink is verkort van negen naar drie à zes maanden. De eerste vernieuwde BMW M2 modellen worden momenteel uitgeleverd compleet met alle BMW M performance opties die er te krijgen zijn, waaronder een nieuwe M Performance uitlaat met carbon sierstukken, carbon diffuser (achter), front en side wings, carbon-alcantara interieur kit en carbon-alcantara stuurwiel met racedisplay.

De vernieuwde BMW M2 beschikt verder over dezelfde vernieuwingen als de overige 2-Serie Coupé en Cabrio-modellen. Hij beschikt daarom (standaard) over nieuwe Adaptieve LED koplampen met hexagonaal design en nieuwe achterlichten, een opgewaardeerd interieur met een instrumentenpaneel voorzien van Black Panel technologie met M-specifiek design en een nieuwe vormgeving van de interieurlijsten op het dashboard, dat bovendien is voorzien van bijzondere stiksels.

Onveranderd is de zescilinder-in-lijn met 272 kW / 370 pk en 465 Nm aan koppel, dat dankzij de overboostfunctie kortstondig tot 500 Nm kan stijgen, bedoeld voor tussenacceleraties. De M DCT dubbele koppeling-transmissie behoort tot de standaarduitrusting, evenals het elektronisch geregelde Active M Differentieel en M Servotronic besturing.

In Nederland is de BMW M2 sinds zijn introductie in 2016 de bestverkochte BMW 2-Serie Coupé, zelfs ondanks de beperkte productie waarmee de snelste 2-Serie in zijn eerste jaar kampte. De consumentenadviesprijs (incl. kosten rijklaarmaken) van de nieuwe BMW M2 bedraagt €87.195.