BMW toont nieuwe Z4 Roadster

23 augustus 2018 | BMW toont de nieuwe generatie van de Z4 Roadster. Met zijn dynamische proporties en onmiskenbare sportiviteit steekt de tweezitter met softtop het concept van een klassieke roadster in een compleet nieuwe jas. BMW begint met de exclusieve Z4 M40i First Edition (gecombineerd brandstofverbruik: 7,1-7,4 l/100 km; gecombineerde CO2-emissie: 162-168 g/km). Deze gelimiteerde speciale editie van de Z4 inspireert niet alleen met zijn rijkarakteristiek maar ook met zijn bijzonder geavanceerde ontwerp en uitrusting, met onder meer de carrosseriekleur Frozen Orange metallic.

Een blik op de proporties van de nieuwe BMW Z4 zegt genoeg over zijn dynamische potentieel. De centrale positie van de bestuurder, het lage zwaartepunt, de perfecte gewichtsverdeling van 50:50, de grote spoorbreedte en de compacte wielbasis zijn de kenmerken voor een echte roadster.

Dynamisch potentieel heeft de BMW Z4 M40i First Edition dankzij de 250 kW (340 pk) sterke zescilinder-in-lijn benzinemotor en het sportonderstel met elektronisch instelbare dempers, een M Sport remsysteem en een elektronisch M Sport differentieel op de achteras. De nieuwe creatie van BMW M Performance sprint in 4,6 seconden naar een snelheid van 100 km/u.

Boven elkaar geplaatste dubbele koplampen, forse nieren met 3D-raster afwerking, de langgerekte motorkap, grote luchtopeningen in de voorschermen en de opvallende in de achterklep geïntegreerde spoiler dragen stuk voor stuk bij aan het karakteristieke uiterlijk van de nieuwe Z4.

Het ontwerp van het interieur legt ook de nadruk op de puristische sportiviteit van de nieuwe BMW Z4. De op de bestuurder georiënteerde cockpit kenmerkt zich door dynamische, naar voren gerichte lijnen. Op dezelfde manier versterkt de ergonomische plaatsing van alle bedieningselementen de focus op de rijbeleving in de nieuwe Z4.

De nieuwe Z4 M40i First Edition heeft unieke design- en uitrustingskenmerken die de sportieve uitstraling van de auto accentueren. De uitgesproken carrosseriekleur Frozen Orange metallic is gecombineerd met een elektronisch bedienbare softtop antracietkleurig met zilvereffect en zwarte BMW Individual High Gloss Shadow Line zijspiegelkappen en tweekleurige lichtmetalen 19-inch wielen in dubbelspaaksdesign.

Het interieur van de First Edition is afgewerkt met Vernasca zwartlederen bekleding met decoratief stiksel, elektrisch verstelbare stoelen met geheugenfunctie, sfeerverlichting en een Harman Kardon Surround Sound System. Adaptieve LED-koplampen met matrixfunctie voor grootlicht, een Head-Up Display (een primeur in een roadster) en de BMW Live Cockpit Professional met de nieuwste generatie netwerktechnologie onderstrepen het karakter van de nieuwe Z4.

BMW maakt op 19 september 2018 meer bekend over motorvarianten, technische innovaties en uitrusting van zijn nieuwe tweezitter. Niet veel later beleeft de nieuwe Z4 zijn beurspremière tijdens de Autosalon van Parijs, van 4 tot en met 14 oktober 2018. De wereldwijde introductie begint in de lente van 2019.