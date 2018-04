BMW presenteert iX3

25 april 2018 | BMW presenteert de Concept iX3. De auto maakt zijn debuut op de Auto China 2018in Beijing. De BMW Concept iX3 is een voorbode van de uitbreiding van het gamma van BMW. Het eerste volledig elektrisch aangedreven model van BMW (BMW i is een submerk binnen BMW Group) is een volwaardige Sports Utility Vehcile (SUV).

De BMW X3 waarop de conceptauto is gebaseerd, is een van de eerste modellen met de vereiste flexibele architectuur. Bovendien is de BMW Concept iX3 uitgerust met een speciaal ontwikkeld subframe voor de achteras en specifieke integratie van het onderstel.

De vijfde generatie van de BMW eDrive technologie onderscheidt zich door het extreem compacte design. De elektromotor, de transmissie en de aandrijfelektronica zijn nu ondergebracht in één aparte component, waardoor het veel eenvoudiger is om het te integreren in verschillende voertuigarchitecturen. Verder maakt de modulaire constructie het mogelijk om deze aan te passen aan het vereiste prestatieniveau en de beschikbare ruimte. Een ander opvallend aspect is dat voor de elektromotor geen zeldzame aardmetalen benodigd zijn en dat betekent dat BMW niet afhankelijk is van hun beschikbaarheid.

De modulaire benadering van de aandrijflijn is geoptimaliseerd met de ontwikkeling van de volgende generatie hoogspanningsbatterij. Door de toepassing van de kennis en ervaring van BMW i en de deskundigheid op het gebied van celtechnologie en -design zijn de prestaties, de energiedichtheid, het laadvermogen en de duurzaamheid van de batterij verder verbeterd. Bovendien maakt de fabricage van batterijcelprototypen een volledige analyse en begrip mogelijk van het proces van waardecreatie voor de cellen. Ook bereidt het potentiële leveranciers voor op de productie van de cellen volgens specifieke vereisten.

De vijfde generatie van de elektromotor die voor de SUV is ontwikkeld, heeft een vermogen van meer dan 200 kW (270 pk). De eveneens voor dit model ontwikkelde hoogspanningsbatterij heeft een nettocapaciteit van meer dan 70 kWh, wat genoeg is om de volledig elektrische SAV een actieradius te geven van meer dan 400 kilometer in de WLTP-testcyclus. Een ander kenmerk van de hoogspanningsbatterij voor de vijfde generatie van de eDrive technologie is zijn geoptimaliseerde laadvermogen. Het energie-opslagsysteem is voorzien van een nieuw ontwikkelde Charging Control Unit en is ontworpen voor snelladers die tot 150 kW genereren. De hoogspanningsbatterij kan in 30 minuten worden opgeladen bij zo'n snellaadstation.

Het BMW logo en de nierengrille tonen de banden met het merk BMW i. De gesloten grille - dat vermindert de luchtweerstand en biedt dus aerodynamisch voordeel - met de BMW i-Blue contouren zetten het thema BMW i Vision Dynamics voort die werd ingezet door de BMW i Vision Dynamics.

Andere kenmerken van de BMW Concept iX3 zijn de BMW i Blue accenten rond het merklogo op de grille en langs de dorpels en een diffuser in carrosseriekleur, geïntegreerd in het paneel onder de achterbumper. Deze stijlelementen contrasteren scherp met de matte carrosseriekleur Moonstone Silver. De conceptauto is verder voorzien van lichtmetalen wielen van een aerodynamisch geoptimaliseerd design.

Nu al rollen modellen met geëlektrificeerde aandrijving van de band in tien productielocaties van BMW Group over de hele wereld. De eDrive componenten voor deze voertuigen worden geleverd door fabrieken in Dingolfing (Duitsland), Shenyang (China) en Spartanburg (Verenigde Staten). De fabriek van BMW Group in Dingolfing is het expertisecentrum binnen het productienetwerk op het gebied van elektrische aandrijfsystemen. De toekomstige productieversie van de BMW Concept iX3 wordt gefabriceerd door de joint venture BMW Brilliance Automotive in Shenyang, China