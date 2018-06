BMW onthult vierde generatie X5

6 juni 2018 | BMW onthult de vierde generatie van de X5. De nieuwe X5 opent een nieuw hoofdstuk in het verhaal van de grote SUV, waarvan inmiddels meer dan 2,2 miljoen exemplaren zijn verkocht. De nieuwe BMW X5 belooft meer comfort, sportiever rijgedrag en innovatieve voorzieningen. De nieuwe X5 gaat in productie in de fabriek in Spartanburg (VS) en wordt vanaf november 2018 geïntroduceerd.

De nieuwe BMW X5 is beduidend groter dan zijn voorganger. De lengte is met 36 mm gegroeid tot 4.922 mm, de breedte met 66 mm tot 2.004 mm en de hoogte met 19 mm tot 1.745 mm. De wielbasis groeide met 42 mm tot 2.975 mm. De carrosserie heeft een designtaal die nieuw is voor de BMW X modellen. Krachtig gevormde oppervlakken, scherpe lijnen. De grote nierengrille van BMW heeft een omlijsting uit één stuk, de achterlichtunits hebben een driedimensionale vorm.

Laserlight met Adaptive LED Headlights is optioneel. Lichtsignatuur heeft een opvallend design; lenzen geven de lichtbundel een herkenbare X-vorm; BMW Laserlight met kenmerkende, blauwe details in de lichtunit. De X5 is het eerste model van BMW dat (optioneel) leverbaar is met 22-inchwielen. Lichtmetalen M wielen met dubbelspaaksdesign en lichtmetalen BMW Individual wielen in die maat vanaf introductie leverbaar.

Vanaf de introductie biedt BMW keuze uit vier motoren voor de nieuwe X5. De zescilinder-in-lijn benzinemotor met 250 kW (340 pk) in de BMW X5 xDrive40i verbruikt 8,5-8,8 l/100 km (gecombineerd). De gecombineerde CO2-emissie bedraagt 193-200 g/km. Er zijn twee zescilinder-in-lijn dieselmotoren. Die met 294 kW (400 pk) in de BMW X5 M50d verbruikt 6,8-7,2 l/100 km bij een gecombineerde CO2-emissie van 179-190 g/km. Die met 195 kW (265 pk) in de BMW X5 xDrive30d verbruikt 6,0-6,8 l/100 km (gecombineerd) bij een gecombineerde CO2-emissie van 158-179 g/km). De doorontwikkelde V8 benzinemotor met 340 kW (462 pk) in de BMW X5 xDrive50i komt niet naar Europa. Alle motoren zijn voorzien van de modernste uitlaatgasbehandelingstechnologie inclusief een benzinepartikelfilter of een SCR-katalysator en voldoen aan de laatste emissienorm EU6d-TEMP. De 8-traps Steptronic automaat is in alle versies standaard.

BMW xDrive vierwielaandrijving is eveneens standaard, met nieuwe, efficiëntere besturingstechniek en met nadruk op aandrijving op de achterwielen. Een sperdifferentieel dat de aandrijfkrachten ongelijk verdeelt over de achteras zorgt voor extra wendbaarheid, tractie en stabiliteit bij accelereren uit bochten en in andere dynamische situaties.

De nieuwe X5 is de eerste BMW X die leverbaar is met het optionele Off-Road pakket. Met luchtvering op zowel de vóór- als de achteras, beschermingspanelen onder de vóór- en achterzijde en speciale displays in het instrumentenpaneel en de Control Display. Keuze uit vier rijmodi, die te selecteren zijn met een druk op een knop. Rijhoogte en instellingen van BMW xDrive, DSC, transmissie en reacties op het gaspedaal zijn daarmee aan te passen voor optimale instellingen voor rijden in zand, over rotsige ondergrond, gravel en sneeuw.

Het Adaptieve onderstel met elektronisch geregelde dempers is standaard. Nieuwe onderstelsystemen in een BMW X model: luchtvering op beide assen, met hoogteverstelling tot wel 80 mm mogelijk, Integral Active Steering, Adaptive M Suspension Professional met actieve rolstabilisatie.

De optionele derde zitrij (leverbaar vanaf december 2018) biedt twee extra zitplaatsen. Er is een gedeelde achterklep, beide delen zijn met optionele Comfort Access 'handsfree' te openen en te sluiten. Afdekking van bagageruimte verzinkt elektrisch in de vloer (leverbaar vanaf december 2018). Bagageruimte te vergroten van 645 tot maximaal 1.860 liter.

Nieuwe opties geven het interieur meer comfort: Comfortstoelen met optionele massage- en ventilatiefunctie, in vier zones gescheiden airconditioning, verwarmbare armsteunen, bekerhouders met koel-/warmhoudfunctie (3o tot 55o graden Celsius) in de middenconsole, glazen Panorama Sky Lounge dak met een 30% groter glasoppervlak, Ambient Air pakket voor prettige geur in het interieur, Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System (leverbaar vanaf december 2018), rear seat entertainment Professional met 10,2-inch touchscreens (leverbaar vanaf december 2018).

De X5 belooft een aantal rijhulpsystemen voor nieuwe stap richting autonoom rijden: Driving Assistant Professional met verder ontwikkelde Active Cruise Control met Stop & Go functie, Steering and Lane Control Assistant, Lane Change Warning en Lane Departure Warning, actieve bescherming tegen zijdelingse aanrijdingen, ontwijkassistentie, Crossing Traffic Warning, Priority Warning en Wrong-Way Warning. Voor het eerst is Emergency Stop Assistant leverbaar. Het systeem remt de auto automatisch af wanneer dat noodzakelijk is en stuurt de auto naar de kant van de weg. Parking Assistant biedt automatische geleiding in lengte- en dwarsrichting. Nieuwe Reversing Assistant neemt de besturing over om de auto achterwaarts te sturen over een traject dat die eerder vooruitrijdend heeft afgelegd - over een afstand van maximaal 80 meter. Parking Assistant Plus omvat ook Surround View, Top View, Panorama View en Remote 3D View.

De X5 is voorzien van een compleet gamma diensten van BMW Connected Drive. Volledige connectiviteit tussen auto en de mobiele apparaten van de bestuurder via de BMW Connected persoonlijke mobiliteitsassistent. BMW Digital Key biedt gebruiker toegang tot de auto en laat hem de motor starten met zijn smartphone. Waarschuwing voor gevaar via connectiviteit met andere auto's van BMW. Software updates 'over the air'.

Modelvarianten bij introductie: