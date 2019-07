BMW onthult derde generatie X6

3 juli 2019 | BMW onthult de derde generatie van de X6. Moderne aandrijvings- en ondersteltechnologie gaat samen met een scala aan innovaties die een unieke, sportieve en toch luxe rijbeleving creƫren. Net als zijn voorganger wordt ook de nieuwe BMW X6 geproduceerd in de VS, in de BMW Group fabriek in Spartanburg. De marktintroductie in Nederland is begin december 2019.

Het exterieur van de nieuwe BMW X6 is in de lengte 26 millimeter gegroeid ten opzichte van het voorgaande model (tot 4.935 mm) en in de breedte 15 mm (tot 2.004 mm). Hij is 6 mm lager (tot 1.696 mm) en combineert zijn dynamische proporties met een bijzonder gespierde uitstraling. De wielbasis is met 42 mm toegenomen (tot 2.975 mm).

Het meest karakteristieke aan de voorkant is de grote BMW nierengrille met één omlijsting, waarbij de buitenranden van de grille met een duidelijke hoek aansluiten bij de koplampen. De nieuwe X6 is voor het eerst optioneel verkrijgbaar met een verlichte BMW nierengrille, die het exterieur een exclusief charisma geeft. De verlichting wordt geactiveerd bij het openen en sluiten van de auto, maar de bestuurder kan deze ook handmatig in- en uitschakelen. Het laten branden van de verlichting van de nierengrille is ook mogelijk tijdens het rijden.

Het optionele Laserlight met Adaptieve LED koplampen en grootlichtassistent met Selective Beam biedt een lichtbundel die tot wel 600 meter ver reikt. Laserlight is te herkennen aan de blauwe, X-vormige elementen in de BMW specifieke dubbele koplampen. De flanken van de nieuwe X6 hebben herkenbare BMW proporties, een strakke schouderlijn en een dynamische daklijn. 19-inch lichtmetalen wielen zijn standaard. Optioneel zijn lichtmetalen wielen leverbaar in maten die variëren van 20 tot 22 inch. De BMW X6 M50i en de BMW X6 M50d hebben standaard 21-inch lichtmetalen wielen.

Behalve in de standaarduitvoering is de nieuwe X6 vanaf de lancering ook verkrijgbaar in de uitvoeringen xLine en Model M Sport. Deze twee uitvoeringen hebben elk unieke designkenmerken.

In het interieur van de nieuwe X6 ligt de focus op een exclusieve en dynamische rijbeleving. Duidelijke structuren zorgen voor een moderne en sportieve ambiance. De cockpit is voorzien van een nieuwe indeling en het nieuwe design van de bedieningselementen. Daarmee is het een progressieve herinterpretatie van de op de rijder gerichte lay-out waar BMW om bekendstaat. De nieuwe X6 is standaard voorzien van Vernasca lederen bekleding.

Het interieur biedt veel mogelijkheden tot variatie dankzij de 40:20:40-verdeling van de naar voren neerklapbare rugleuning achterin. Daardoor is de bagageruimte uit te breiden van 580 naar 1.530 liter. Opvallende uitrustingen in de optielijst zijn onder meer de multifunctionele stoelen met massagefunctie voor bestuurder en voorpassagier, de 4-zone automatische airconditioning, de thermo-elektrische bekerhouders, de 'CraftedClarity' kristalelementen voor diverse bedieningselementen, het glazen panoramadak Sky Lounge, het Ambient Air pakket en het Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System.

Vanaf de marktintroductie is er voor de nieuwe X6 de keuze uit twee benzinemotoren en twee dieselmotoren van de nieuwste generatie. De lijst wordt aangevoerd door de X6 M50i met een nieuw ontwikkelde 390 kW (530 pk) sterke V8-benzinemotor (brandstofverbruik gecombineerd: 10,4-10,7 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 237-243 g/km). Een 6-cilinder-in-lijn benzinemotor met een vermogen van 250 kW (340 pk) zorgt voor de aandrijving van de BMW X6 xDrive40i (brandstofverbruik gecombineerd: 8,0-8,6 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 181-197 g/km).

De X6 M50d (brandstofverbruik gecombineerd: 6,9-7,2 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 181-190 g/km) is uitgerust met een 294 kW (400 pk) sterke 6-cilinder-in-lijn dieselmotor en vier turbocompressors. De BMW X6 xDrive30d (brandstofverbruik gecombineerd: 6,1-6,6 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 159-172 g/km) heeft een 6-cilinder-in-lijn dieselmotor met 195 kW (265 pk).

Alle varianten van de nieuwe X6 voldoen aan de emissienorm Euro 6d-TEMP. Het M Sport uitlaatsysteem, dat standaard is voor beide M modellen, is ook verkrijgbaar als optie voor de andere versies van de X6 of als onderdeel van het M Sport pakket.

De nieuwe X6 modellen hebben standaard een 8-traps Steptronic transmissie, terwijl een vierwielaandrijving de tractie, wendbaarheid en rijstabiliteit verbetert. De nieuwste generatie van het systeem BMW xDrive verdeelt het aandrijfkoppel variabel tussen de voor- en achterwielen, afhankelijk van de situatie; maar nu met meer precisie en snelheid. In situaties waar geen vierwielaandrijving nodig is, kan de aandrijving volledig naar de achterwielen worden verplaatst voor efficiëntie. Ook in dynamische rijsituaties verlegt xDrive de aandrijfkracht meer naar de achterwielen. De sportieve eigenschappen van de auto worden ondersteund door het elektronisch gestuurde M Sperdifferentieel op de achteras, beschikbaar als onderdeel van het M Sport pakket of in combinatie met het optionele xOffroad Pack.

Dynamic Damper Control is standaard, het Adaptieve M Onderstel Professional met actieve rolstabilisatie en Integral Active Steering geven de auto meer wendbare en dynamische rijeigenschappen. De nieuwe X6 is ook verkrijgbaar met adaptieve luchtvering voor en achter inclusief automatische stabilisatie. De bestuurder kan de rijhoogte van de auto met een druk op de knop aanpassen met maximaal 80 millimeter. Een xOffroad Pack is verkrijgbaar voor alle motorvarianten, met uitzondering van de X6 M50i en de X6 M50d. Het biedt de bestuurder de keuze uit vier rijprogramma's die het rijden in de sneeuw of op zand, grind of stenen vergemakkelijkt. Met een druk op de knop kan de bestuurder de ideale instellingen voor de rijhoogte, het xDrive systeem, de reactie op het gas, de transmissiecontrole en de corrigerende input van het DSC-systeem activeren.

Driving Assistant Professional is een van de opties voor de nieuwe X6. Onderdeel van dit pakket met veiligheids- en comforttechnologie zijn de Steering & Lane Control Assistant met de Traffic Jam Assistant en de Lane Keeping Assistant met actieve bescherming tegen een zijdelingse aanrijding. De Evasion Assistant is ook onderdeel van de Driving Assistant Professional, evenals bescherming tegen een aanrijding van achteren en waarschuwingssystemen voor voorrang, spookrijden en kruisend verkeer, de Lane Change Warning en de Emergency Stop Assistant. De innovatieve achteruitrijassistent, die de bestuurder helpt bij het achteruitrijden en manoeuvreren in smalle ruimtes, is de volgende stap richting autonoom rijden.

De Live Cockpit Professional in de nieuwe X6 omvat een nieuwe display en een bedieningsconcept met de nodige connectiviteit. Het instrumentenpaneel met hoge resolutie en de Control Display hebben allebei een beeldschermdiagonaal van 12,3 inch. De nieuwe X6 biedt tevens een Intelligent Personal Assistant: een slimme digitale assistent die reageert op "Hey BMW". Uniek in vergelijking met andere digitale assistenten is de mogelijkheid om deze digitale assistent een eigen naam te geven. Met de Intelligent Personal Assistant is er altijd een BMW professional aan boord die uitleg kan geven over de diverse functies in de auto, actuele informatie kan geven en de bestuurder kan assisteren. De beschikbare functies en vaardigheden worden constant uitgebreid via updates die eenvoudig zijn uit voeren via de smartphone en via Remote Software Upgrade in de auto zonder dat de dealer daarbij bezocht hoeft te worden.