BMW onthult nieuwe 1-Serie

27 mei 2019 | BMW introduceert de derde generatie van de 1-Serie. De nieuwe 1-Serie beleeft zijn wereldpremière op de allereerste editie van #NEXTGen, het nieuwe infotainmentplatform van BMW Group, van 25 tot 27 juni 2019 bij BMW Welt in München. Meer informatie over de showroomintroductie en prijzen van de nieuwe BMW 1 Serie volgen eind juni 2019.

Dankzij moderne voertuigarchitectuur biedt de BMW 1 Serie in zijn derde generatie duidelijk meer interieurruimte bij bijna gelijke buitenafmetingen. Van die extra ruimte profiteren met name de achterpassagiers, terwijl ook de bagageruimte is gegroeid. De nieuwe 1-Serie is er louter als vijfdeurs. Hij is met een lengte van 4.319 mm precies 5 mm korter dan zijn voorganger. De breedte is met 34 mm toegenomen tot 1.799 mm en de hoogte met 13 mm tot 1.434 mm. De wielbasis bedraagt nu 2.670 mm, 20 mm minder dan de vorige generatie.

In de nieuwe 1-Serie hebben de inzittenden aanmerkelijk meer ruimte dan in zijn voorganger, vooral achterin. De instap is daardoor gemakkelijker en de knieruimte achterin is met 33 mm gegroeid. De hoofdruimte achterin is, indien het panorama-schuifdak aanwezig is, met 19 mm toegenomen. Daarnaast hebben de achterpassagiers 13 mm meer ruimte op ellebooghoogte, terwijl de inzittenden voorin 42 mm meer elleboogruimte hebben.

De bagageruimte meet nu 380 liter, 20 liter meer dan voorheen. Met de achterbankleuning omgeklapt bedraagt de ruimte zelfs 1.200 liter. Bovendien is de minimale breedte van de bagageruimte toegenomen met 67 mm. En voor het eerst is de 1-Serie ook te bestellen met elektrische bediening van de bagageklep.

De nieuwe BMW 1 Serie heeft letterlijk een nieuw gezicht: de karakteristieke BMW nierengrille is groter en nadrukkelijker aanwezig en voor het eerst zijn ook in dit model beide helften ervan in het midden met elkaar verbonden. Het sportieve topmodel, de BMW M135i xDrive (verbruik gecombineerd: 6,8-7,1 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 155-162 g/km) is voorzien van een markant, op de autosport geïnspireerd rooster met Mesh effect, in plaats van de klassieke verticale spijlen.

Van opzij gezien heeft de nieuwe 1-Serie de kenmerkende sharknose, geprononceerde grille, een duidelijke wigvorm, lage zijruiten en een C-stijl met de voor BMW typerende Hofmeister-knik. De achterzijde oogt solide dankzij de brede taille en de schuine plaatsing van de achterste dakstijlen. De schouderpartij geeft de auto een stabiel aanzien. De brede, tweedelige achterlichten versterken de stabiele en solide uitstraling en ogen door hun ranke en ongekunstelde vormgeving modern. De optioneel te bestellen full-LED-achterlichten vallen op door een boogvorm aan de zijkant van het vlakke deel. Het is een nieuwe interpretatie van de zogenoemde L-design. De opvallend vormgegeven eindpijpen van het uitlaatsysteem hebben een diameter van 90 mm (zelfs 100 mm en schuin naar onder afgesneden voor de M135i xDrive) en maken het sportieve uiterlijk compleet. BMW biedt voor de nieuwe 1-Serie keuze uit talrijke nieuwe lichtmetalen wielen, in maten vanaf 16 inch, en als optie voor het eerst ook wielen van 19 inch.

Twee displays in de "Live Cockpit Professional", elk met een schermmaat van 10,25 inch, bieden toegang tot het optionele infotainmentaanbod van het nieuwe "BMW Operating System 7.0". De vormen van de schermen weerspiegelen het nieuwe design van de BMW nierengrille. Het centrale Control Display is zoals gebruikelijk in een BMW op de bestuurder gericht en in zijn blikveld geplaatst. Met de 9,2 inch grote fullcolour Head-Up Display, die voor het eerst optioneel in de 1-Serie beschikbaar is, kan de bestuurder alle informatie op het scherm zien zonder dat hij zijn blik van de weg hoeft af te wenden.

De nieuwe 1-Serie is in drie uitrustingslijnen te bestellen, die zich zowel wat betreft uiterlijk als interieur van elkaar onderscheiden. In het Model Luxury Line ligt de nadruk vooral op verfijning en comfort, met carrosseriedelen in Aluminium satiniert en interieurbekleding in Leder 'Dakota'. Het Model Sport Line is voorzien van accenten in Schwarz, raamlijsten in BMW Individual Hochglanz Shadowline en sportstoelen. Het Model M Sport is voorzien van accenten in Aluminium satiniert, een voorspoiler en een onderbumper met specifiek gevormde luchtinlaten en een BMW M achterbumperinzet in hoogglanzend Schwarz.

Alle modelversies zowel met voorwielaandrijving als met de vierwielaandrijving beloven meer wendbaarheid dan de voorgangers. Een belangrijke factor daarbij is de uit de BMW i3's bekende ARB-technologie (Aktornahe Radschlupfbegrenzung). Die onderdrukt het doorslippen van de voorwielen. Hierdoor verbeteren tractie, stuurgedrag en rijden op natte wegen significant. De technologie wordt nu voor het eerst toegepast in een auto met verbrandingsmotor. Met de in de 1-Serie standaard ARB-technologie is de doorslipregeling in het motormanagement geïntegreerd in plaats van in de Dynamische Stabiliteits Controle (DSC). Door de kortere lijnen in de regelelektronica wordt de informatie drie keer zo snel doorgegeven en verwerkt. Voor de bestuurder voelt het alsof het systeem tot wel tien keer sneller zou reageeren.

In de samenwerking met de DSC reduceert ARB voelbaar de neiging tot onderstuur bij accelereren. De ARB-technologie wordt ondersteund door het eveneens standaard aanwezige Performance Control, dat onder- en overstuur reguleert. Al voordat de limiet wordt bereikt, doet het systeem gerichte, subtiele remingrepen op de wielen aan de binnenzijde van de bocht en claimt zo een neutraal bochtengedrag.

Behalve met het standaard onderstel en het M Sport onderstel dat 10 mm is verlaagd, is de nieuwe 1-Serie optioneel ook leverbaar met het Adaptief onderstel met VDC (Variable Damper Control). De bestuurder kan dan kiezen uit twee dempingskarakteristieken: Comfort en Sport. Elke motorvariant van de nieuwe 1-Serie is voorzien van de multilink-achterwielophanging.

De ARB-technologie en Performance Control behoren ook in de BMW 120d xDrive (verbruik gecombineerd: 4,5-4,7 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 117-124 g/km) en de BMW M135i xDrive tot de standaarduitrusting. Beide zijn standaard uitgerust met de vierwielaandrijving xDrive. De M135i xDrive is verder standaard voorzien van een nieuw ontwikkeld mechanisch Torsen- sperdifferentieel op de vooras en geeft de auto een sportiever karakter.

Het sperdifferentieel is geïntegreerd in de standaard 8-traps Steptronic Sport transmissie met Launch Control, die al in de eerste en tweede versnelling optimaal het maximumkoppel van 450 Nm op het wegdek overbrengt. De nog directer reagerende M Sport Steering van de 135i xDrive doet nog een schepje bovenop de wegligging en het bochtengedrag. De M Sport remmen claimen te allen tijde een betrouwbaar, krachtig remvermogen. M Sport Steering en M Sport remmen zijn optioneel ook voor de andere modelversies van de nieuwe 1-Serie te bestellen.

Voor de nieuwe 1-Serie biedt BMW keuze uit 3- en 4-cilinder-in-lijnmotoren van de nieuwste generatie van de EfficientDynamics motorenfamilie. Die zijn dankzij veel kleine verbeteringen zuiniger, minder vervuilend en voor een deel sterker dan hun voorgangers.Bij de introductie zijn twee benzine- en drie dieselmotoren met vermogens van 85 kW (116 pk) in de 116d (verbruik gecombineerd: 3,8-4,2 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 100-110 g/km) tot 225 kW (306 pk) in de M135i xDrive leverbaar. Dit model heeft de sterkste 4-cilinder-in-lijn benzinemotor van BMW Group. De M135i xDrive sprint van 0 naar 100 km/h in 4,8 seconden (4,7 met M Performance Pack, te bestellen vanaf november 2019), de topsnelheid ligt op 250 km/h (begrensd). Met deze prestaties heeft dit model genoeg aan 6,8-7,1 l/100 km brandstof, bij een CO2-emissie van 155-162 g/km.

De motoren van de 1-Serie voldoen aan de emissienorm Euro 6d-TEMP, maar de BMW 116d voldoet al aan de nog strengere Euro 6d-norm. De benzinemotoren zijn voorzien van een partikelfilter en de dieselmotoren van een dieselpartikelfilter, een NOx-reductiekatalysator en een SCR-systeem (Selective Catalytic Reduction).

De BMW 116d, 118d en 118i zijn standaard voorzien van de verder ontwikkelde handmatig te bedienen zesversnellingsbak. Nieuw is de 7-traps Steptronic transmissie met dubbele koppeling, die optioneel voor de 116d en de 118i leverbaar is. De 8-traps Steptronic transmissie, optioneel voor de 118d en standaard in de 120d xDrive, en de 8-traps Steptronic Sport transmissie in de BMW M135i xDrive verhogen het schakel- en rijcomfort. Een zekere mate van connectiviteit zorgt ervoor dat beide automatische transmissies hun schakelstrategie aanpassen aan de omstandigheden op de weg.

Talrijke innovatieve rijassistentiesystemen in de 1-Serie zijn afkomstig uit modellen die hoger staan in het gamma van BMW en zijn voor het eerst beschikbaar in het compacte segment binnen BMW. Afhankelijk van het systeem worden camerabeelden en gegevens van de radar- en ultrasone sensors gebruikt om de bestuurder te waarschuwen voor gevaar en obstakels in de directe omgeving van de auto; zo nodig kunnen de systemen op basis daarvan met de remmen of de besturing ingrijpen om het ongevalsrisico te minimaliseren. Tot de standaarduitrusting behoren Collision Warning met voetgangersherkenning en City-remfunctie, die ook fietsers signaleert. Eveneens standaard is de bij snelheden tussen 70 en 210 km/h actieve Lane Departure Warning met actieve stuurcorrectie. Optioneel zijn de tot 160 km/h Active Cruise Control, in combinatie met een automatische transmissie met Stop & Go functie, en de Driving Assistant met Lane Change Warning, Rear Collision Warning en Crossing Traffic Alert.

De nieuwe 1-Serie is optioneel te bestellen met Park Distance Control (PDC), achteruitrijcamera of met Park Assistant, die inparkeren met automatische ondersteuning in parkeervakken parallel aan of haaks op de rijrichting mogelijk maakt, evenals uitparkeren uit parallelle vakken. Nieuw bij BMW de Reversing Assistant. Die slaat de stuurbewegingen van het laatste traject bij snelheden tot 36 km/h op en kan de auto over een afstand van maximaal 50 meter en een snelheid van maximaal 9 km/h automatisch over exact hetzelfde traject achteruit laten rijden.

De BMW Digital Key biedt als optie de mogelijkheid de auto via Near Field Communication (NFC) met de smartphone te ver- en ontgrendelen, waarmee de conventionele autosleutel overbodig is. De bestuurder hoeft de smartphone slechts bij de deurgreep te houden om de auto te openen, ook als de batterij van de smartphone leeg is. De motor kan worden gestart als de smartphone op de daarvoor bestemde plaats in de auto ligt of op de draadloze oplaadmogelijkheid (Wireless Charging). De bestuurder kan de digitale sleutel delen met vijf personen. Hij kan als alternatief ook de Key Card met dezelfde functies gebruiken. De Digital Key is geschikt voor de topmodellen van de Samsung Galaxy met NFC-functionaliteit en Android 8.0 of hoger.

Onderdeel van het bedieningsconcept van de nieuwe 1-Serie is de in de BMW 3-Serie gelanceerde Intelligent Personal Assistant, die als echte BMW expert bijna alle functies van de auto kent. Na een korte begroeting "Hey BMW" zijn de bediening van de auto en de toegang tot functies en informatie eenvoudig met spraaksturing (Voice Control) te activeren. BMW Intelligent Personal Assistant leert als zelfstandige digitale assistent de gebruiken, wensen en favoriete instellingen van de bestuurder kennen en kan die in de relevante context plaatsen. Maar hij kan ook als ontspannen gesprekspartner dienen. Bijzonder in vergelijking tot andere digitale assistenten is de mogelijkheid om hem een zelfgekozen naam te geven.

Online diensten voor Connected Navigation integreren bij de routeplanning interne en externe informatie. De bestuurder kan vanuit diverse apps bestemmingen rechtstreeks naar het navigatiesysteem in de nieuwe 1-Serie sturen, die opslaan en met de auto synchroniseren.

De Park Assistant biedt de bestuurder ruim voor aankomst keuze uit diverse parkeerlocaties. Deze dienst omvat ook informatie over de dichtstbijzijnde parkeergarage en voorstellen voor een route waarlangs hoogstwaarschijnlijk een parkeerplaats dicht bij de bestemming beschikbaar is. Daarvoor zijn de diensten On-Street Parking Information en ParkNow intelligent geïntegreerd. Ook direct afrekenen voor het parkeren is in bepaalde steden al mogelijk.

De nieuwe 1-Serie biedt keuze uit diverse bedieningsopties. Behalve de klassieke knoppen op de middenconsole en op het stuur zijn ook de iDrive Controller, in combinatie met de Live Cockpit Plus met aanraakschermen, en de standaard aanwezige 8,8 inch grote Control Display met aanraakfunctie de centrale bestanddelen. De Live Cockpit Plus omvat bovendien een navigatiesysteem en de intelligente Voice Control met online spraakverwerking.