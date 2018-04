BMW maakt prijzen nieuwe X4 bekend

12 april 2018 | Vanaf zaterdag 14 juli 2018 staat de nieuwe BMW X4 bij de dealer. Daarvan zijn nu ook de prijzen bekend. irect bij de lancering levert BMW vijf motorvarianten waarvan drie diesels en twee op benzine. In de zomer van 2018 worden de BMW X4 M40i en X4 xDrive30d toegevoegd aan het modellengamma.

De nieuwe BMW X4 is ten opzichte van het uitgaande model in de lengte (+81 mm), de breedte (+37 mm) en qua wielbasis gegroeid (+54 mm). De hoogte is met 3 mm verminderd. Met zijn uitbundig vormgegeven en dynamisch gestrekte lijnen presenteert de nieuwe SUV zich als een opvallend sportief lid van de BMW X familie.

De Model xLine-, Model M Sport X en Model M Sport bieden veel personalisatiemogelijkheden. De BMW X4 is voor het eerst ook leverbaar met exclusieve opties uit de BMW Individual-portfolio, waarmee de auto verregaand is aan te passen aan de persoonlijke smaak van de eigenaar.

Er zijn drie benzine- en drie dieselmotoren met vermogens uiteenlopend van 135 kW (184 pk) tot 265 kW (360 pk) met een brandstofverbruik gecombineerd: 5,4-9,0 l/100 km en gecombineerde CO2-emissie: 142-209 g/k m. De aandrijfkracht wordt op de vier wielen overgebracht via een achttraps Steptronic automaat en xDrive intelligente vierwielaandrijving (beide standaard op elke uitvoering).Twee BMW M Performance versies zijn leverbaar: de X4 M40i en de X4 M40d zijn voorzien van extra krachtige motoren en specifieke, aan deze versies voorbehouden design- en uitvoeringsdetails.

De nieuwste versie van het bedieningssysteem BMW iDrive en intelligente stembediening is standaard, Control Display met touchscreenfunctie en BMW gesture control optioneel. Moderne rijhulpsystemen verhogen het comfort en de veiligheid. Optioneel is Driving Assistant Plus met Steering Assistant en Lane Control Assistant, evenals Lane Keeping Assistant met actieve bescherming tegen zijdelingse aanrijdingen. Uitgebreid aanbod van diensten van BMW ConnectedDrive maakt de X4 compleet met de persoonlijke BMW Connected mobiliteitsassistent voor naadloze connectiviteit tussen de auto en het digitale leven van de bestuurder.

De prijzen: