BMW i3

BMW maakt prijzen i3 en i3s bekend

20 september 2017 | BMW maakt de prijzen van de i3 en i3s bekend. De BMW i3, de enige elektrische auto in het premium compacte segment, heeft een aangescherpt design, verbeterde infotainment en nieuwe in- en exterieuropties. Tevens is een sportiever model aan het aanbod toegevoegd: de i3s. Vanaf medio november staan de nieuwe i3 en i3s in de showroom.

De vernieuwde BMW i3 en i3s zijn voorzien van een nieuw ontworpen voor- en achterbumper, standaard LED-koplampen en horizontaal in de voorbumper geïntegreerde LED-richtingaanwijzers. Kenmerkende designelementen van de nieuwe BMW i3 zijn de mat verchroomde sierlijst langs de dakrand, het zwarte U-vormige profiel op de voorbumper en de horizontale chroomkleurige sierstrip op achterzijde. De i3s onderscheidt zich met een zwarte dakrand, een onderscheidend vormgegeven voorbumper met zwarte inzet, een krachtiger gevormde achterbumper en zwarte wielkastranden. In het interieur is het infotainmentsysteem opgewaardeerd en voorts te bedienen via de nieuwste generatie van het iDrive systeem. Indien men opteert voor navigatie Professional is het beeldscherm nu 10,25 inch groot en gebruikers hebben toegang tot nieuwe digitale diensten van BMW i ConnectedDrive. De i3 en i3s worden aangedreven door een synchrone elektromotor met een vermogen van respectievelijk 125 kW (170 pk) en 135 kW (184 pk). Beide versies hebben een 94 Ah/33 kWh hoogspanningsbatterij en zijn optioneel leverbaar met een kleine verbrandingsmotor die fungeert als range extender. De rijdynamiek van de BMW i3s ligt op een hoger niveau dankzij het 10 mm verlaagde onderstel met specifiek aangepaste vering, demping en stabilisatorstangen, een 40 mm grotere spoorbreedte en exclusieve lichtmetalen 20-inchwielen met 20 mm bredere banden. De i3s staat ook garant voor snellere reacties op het gaspedaal en een directere besturing in de SPORT-modus, die is te selecteren met de Driving Experience Control-schakelaar. De prijslijst: BMW i3 (94 Ah) € 39.549

BMW i3s (94 Ah) € 43.149

BMW i3 met Range Extender (94 Ah) € 44.494

BMW i3s met Range Extender (94 Ah) € 48.114