BMW introduceert X2

26 oktober 2017 | BMW introduceert de X2. De nieuwe SUV beleeft zijn marktintroductie in maart 2018. De X2 onderscheidt zich met een karaktervol ontwerp en een sportief afgestelde wielophanging. Bij de X2 versmelt het robuuste profiel van een BMW X met de sportieve inborst van een coupé. Kenmerkende designdetails zijn de 'vierkante' wielkasten, opvallende uitlaatpijpen (90 mm in doorsnede, zo groot als die van een X6M!) en geaccentueerde zijskirts, evenals de elegante daklijn, vloeiende lijnen en slanke raampartij.

Op de BMW X2 debuteert de uitvoering Model M Sport X, die designelementen van BMW M en de BMW X-familie samenbrengt. Naast de Model M Sport aankleding kunnen eigenaren de BMW X2 hiermee verder kunnen individualiseren. Opvallende designdetails van de X2 zijn het trapeziumvormige design van de nierengrille dat voor het eerst op een moderne BMW is toegepast en het BMW-logo op de C-stijl (bekend van klassieke BMW modellen zoals de 2000 CS en 3.0 CSL) om het sportieve DNA te benadrukken.

Vanaf de marktintroductie zijn drie motorvarianten beschikbaar: de X2 sDrive20i benzineversie met 141 kW (192 pk), een gecombineerd brandstofverbruik van 5,9 - 5,5 l/100 km en een CO2-emissie van 134 - 126 g/km; de X2 xDrive20d dieselversie met 140 kW (190 pk) en 400 Nm, een gecombineerd brandstofverbruik van 4,8 - 4,6 l/100 km en een CO2-emissie van 126 - 121 g/km; de X2 xDrive25d dieselversie met 170 kW (231 pk) en 450 Nm, een gecombineerd brandstofverbruik van 5,3 - 5,1 l/100 km en een CO2-emissie van 139 - 133 g/km. Beide dieselmodellen zijn standaard voorzien van xDrive vierwielaandrijving en een achttraps Steptronic-automaat. Het benzinemodel heeft een zeventraps Steptronic-automaat met dubbele koppeling en voorwielaandrijving (de xDrive-variant volgt begin 2018)

Begin 2018 voegt BMW andere modelvarianten toe aan. Het gaat om de X2 sDrive18i met een driecilindermotor en de viercilindermodellen xDrive20i, sDrive18d en xDrive18d. Het motorvermogen van de benzinevarianten varieert van 103 kW (140 pk) in de BMW X2 sDrive18i (gemiddeld brandstofverbruik van 6,3- 6,0 l/100 km en CO2-emissie van 144 - 138 g/km met handgeschakelde versnellingsbak; gemiddeld 6,2 - 5,9 l/100 km met een CO2-emissie van 141 - 135 g/km met zeventraps Steptronic DCT) tot 141 kW (192 pk) in de X2 xDrive20i (gemiddeld brandstofverbruik van 6,2 - 6,1 l/100 km en CO2-emissie van 142 - 138 g/km). De dieselmotor in de X2 sDrive18d levert 110 kW (150 pk) vermogen (gemiddeld brandstofverbruik van 4,6 - 4,5 l/100 km en CO2-emissie van 121 - 119 g/km met handgeschakelde versnellingsbak; gemiddeld brandstofverbruik van 4,7 - 4,5 l/100 km met een CO2-emissie van 124 - 118 g/km met achttraps Steptronic-automaat), de vierwielaangedreven X2 xDrive18d heeft een gemiddeld brandstofverbruik van 5,2 - 4,8 l/100 km en CO2- emissie van 137 - 128 g/km.

De sportief afgestelde wielophanging dirigeert de behendigheid en dynamiek van de aandrijflijn naar het wegdek. De Model M Sport en Model M Sport X zijn standaard voorzien van de M Sport-wielophanging met een strakkere afstelling van vering en demping en een verlaagde rijhoogte. De optionele Dynamic Damper Control (eveneens met 10 mm verlaagde wielophanging) biedt de mogelijkheid de set-up van het onderstel naar persoonlijke smaak aan te passen.

Het interieur van de Model M Sport en Model M Sport X varianten hebben Micro Hexagon fabric Anthracite/Alcantara bekleding met contrasterend stiksel op het dashboard en centrale console.

De X2 biedt ook geavanceerde technologie op het gebied van bestuurder-assistentie. Traffic Jam Assist ontlast de bestuurder bijvoorbeeld bij langdurig start-stopverkeer op drukke wegen. Dit systeem maakt deel uit van de optionele Driving Assistant Plus, die een reeks op camerabeelden gebaseerde assistentiesystemen bundelt. De optionele Parking Assistant is eveneens ontwikkeld om het leven van de bestuurder te vergemakkelijken. Dit systeem detecteert een geschikte parkeerplaats en manoeuvreert de auto, indien gewenst, zelf in een parkeervak (parallel).