BMW introduceert nieuwe M5

21 augustus 2017 | BMW introduceert de nieuwe M5. BMW betreedt met de nieuwe M5 nieuw terrein en monteert voor het eerst xDrive vierwielaandrijving in de sportieve sedan. De 600 pk / 750 Nm sterke M5 heeft een gecombineerd verbruik van 10,5 l/100 km en een CO2-emissie van 241 g/km. De auto borduurt voort op het concept van een luxueuze, uiterst sportieve zakensedan dat al in 1984 verscheen in de vorm van de oorspronkelijke BMW M5. De nieuwe BMW M5 is vanaf september 2017 te bestellen, de eerste exemplaren worden naar verwachting afgeleverd in de lente van 2018.

De nieuwe M xDrive vierwielaandrijving die BMW M GmbH heeft ontwikkeld, omvat een centraal differentieel met een lamellenkoppeling en verdeelt de aandrijfkrachten volledig variabel over de vóór- en achteras. Een andere component die bijdraagt aan de ongekende tractie van de auto onder alle omstandigheden is het Active M Differential in de achteras. Ook dat werkt volledig variabel, met de mogelijkheid van 0 tot 100% sperfunctie.

De bestuurder kan de werking van M xDrive naar wens aanpassen. Er is keuze uit vijf configuraties, gebaseerd op combinaties van DSC- (DSC aan, MDM en DSC uit) en M xDrive-modi (4WD, 4WD Sport, 2WD). In de standaardmodus, met DSC (Dynamic Stability Control) en 4WD aan, laat het systeem enige slip van de achterwielen toe tijdens het uit accelereren van bochten. Daarmee draagt het bij aan het sportieve karakter van de nieuwe BMW M5. In de modus M Dynamic (met MDM en 4WD Sport) laat M xDrive enige mate van drift toe, die eenvoudig onder controle te houden is. De drie M xDrive-modi waarin DSC is uitgeschakeld, zijn bedoeld voor sportieve bestuurders die met de BMW M5 op het circuit rijden. In deze modus is zelfs volledige achterwielaandrijving mogelijk (2WD), zodat de bestuurder naar hartenlust kan driften en genieten van dynamiek in zijn puurste vorm.

De 4,4-liter V8 biturbomotor met M TwinPower Turbo-techniek levert de kracht. De ingenieurs van M hebben de motor grondig herzien. Door toepassing van onder andere nieuw ontwikkelde turbo's, indirecte koeling van de aanzuiglucht en verhoogde druk van de brandstofinspuiting (tot 350 bar) zijn motorvermogen en koppel gestegen naar 441 kW (600 pk) tussen 5.860 en 6.000 tpm en 750 Nm beschikbaar tussen 1.800 en 5.600 toeren per minuut. Door de kortere injectietijden en verbeterde verstuiving wordt tevens een betere motorrespons gerealiseerd. Een elektronisch geregelde, volledig variabele oliepomp zorgt dat de motor te allen tijde voldoende oliedruk heeft, ook op het circuit. De cijfers spreken voor zich: 0-100 km/u in 3,4 seconden en 0-200 in 11,1 seconden. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/u, met het optionele M Driver's Package is 305 km/u mogelijk.

Het vermogen van de nieuwe BMW M5 gaat via een speciaal ontwikkelde achttraps M Steptronic transmissie met Drivelogic naar de wielen. In de D-modus biedt de bak comfort en gemak van een automatische transmissie. In de sportieve S-modus schakelt de bestuurder sequentieel met de hand. Dat doet hij met de schakelflippers achter het stuurwiel of met de compacte keuzehendel op de middentunnel. Drivelogic biedt de bestuurder de mogelijkheid het karakter van de transmissie aan zijn eigen voorkeuren aan te passen. Op het circuit schakelt de achttraps M Steptronic transmissie bliksemsnel en draagt daarmee bij aan de dynamiek van de nieuwe BMW M5.

De wielophanging van de BMW M5 is eveneens ontwikkeld om zowel maximale tractie voor alledag te bieden als uitzonderlijke dynamiek op het circuit. Net als de motor, transmissie en M xDrive is ook de wielophanging ontwikkeld door specialisten en coureurs, onder meer op 's werelds meest veeleisende testcircuit, de Nürburgring Nordschleife. De bestuurder heeft voor het speciaal door M afgestemde Variable Damper Control (VDC) en voor de M Servotronic besturing keuze uit de instellingen Comfort, Sport en Sport Plus. Ook het karakter van de motor kan de bestuurder aan zijn wensen aanpassen met de instellingen Efficient, Sport en Sport Plus. Met de M1- en M2-knoppen op het met leder beklede M-sportstuur kan de bestuurder twee favoriete combinaties van motor, transmissie, wielophanging, M xDrive- en DSC-modus én de Head-Up Display opslaan. Vervolgens kan hij met een druk op een van de knoppen de gewenste instelling van alle componenten activeren.

Het standaard digitale instrumentenpaneel bevat vijf analoge meters voor snelheid, toerental, tankinhoud, motorolietemperatuur en brandstofverbruik, evenals een statusindicator voor de M rijdynamieksystemen - stuurinrichting, onderstel, motor, Drivelogic en M xDrive. Als toevoeging toont het standaard BMW Head-Up Display alle relevante gegevens in het directe gezichtsveld van de bestuurder. Eén druk op de knop activeert de M specifieke weergave, die ook de actuele versnelling, dynamische toerentalband met shift lights voor het optimale schakelmoment en aanwijzingen van de navigatie weergeeft.

De standaarduitvoering van de M5 omvat onder meer Merino-lederen interieurbekleding en M stoelen met elektrische verstelling. Op de optielijst staan ook nieuw ontwikkelde, multifunctionele M stoelen die opvallen door hun kuipstoelachtige vorm en nog meer zijdelingse steun bieden.

De carrosserie van de nieuwe M5 wijkt op diverse punten af van die van de reguliere BMW 5-Serie. De ingenieurs hebben de bredere neus en voorbumper voorzien van extra grote openingen voor koellucht voor het koelsysteem en de remmen. Ook nieuw is de diffuser aan de achterzijde. De vier uitlaatpijpen verwijzen naar het potentieel van de nieuwe M5 en zorgen voor een indrukwekkend uitlaatgeluid dankzij de variabele kleppen in het uitlaatsysteem; waarmee de bestuurder het geluid naar wens kan aanpassen. De motorkap heeft ook een specifiek ontwerp. Hij is vervaardigd van aluminium en voorzien van opvallende lijnen, die doorlopen in het dak dat standaard is gemaakt van superlicht CFRP (met koolstofvezel versterkt kunststof). De gewichtsbesparing van het CFRP dak en andere componenten (waaronder het uitlaatsysteem) zorgt ervoor dat de nieuwe M5 ondanks de vierwielaandrijving 15 kilo lichter is dan zijn voorganger.

De nieuwe M5 is standaard uitgerust met M remmen, die lichter zijn dan conventionele gietijzeren remmen zodat ook de remmen bijdragen aan de gewichtsbesparing. Met de blauw gelakte gefixeerde remklauwen met zes zuigers vóór en de zwevende remklauwen achter, in combinatie met geperforeerde en inwendig geventileerde remschijven rondom, heeft de nieuwe M5 het remvermogen dat een dergelijke auto vereist. Optionele koolstof-keramische M remmen (herkenbaar aan de goudkleurige remklauwen) verlagen het gewicht met nog eens 23 kilogram en zijn nog beter bestand tegen extreme belasting en hitte.

De M5 is standaard voorzien van gepolijste, lichtmetalen 19-inch wielen (9,5 x 19 voor, 10,5 x 19 achter) die zijn gespoten in Orbit Grey. De bandenmaat is speciaal voor de M5 ontwikkeld (275/40 R19 voor en 285/40 R19 achter). Optioneel zijn 20-inchwielen leverbaar - met 9,5 x 20-inch voorwielen met banden in de maat 275/35 R20 en 10,5 x 20-inch achterwielen met 285/35 R20 banden.