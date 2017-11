BMW i8 nu ook als roadster

29 november 2017 | De BMW i8 is voortaan beschikbaar in twee carrosserievarianten. De vernieuwde i8 Roadster en de nieuwe i8 Coupé zijn klaar voor productie. Beide plug-in hybride modellen bieden verder doorontwikkelde BMW eDrive technologie voor een groter rijbereik en meer puur elektrische rijtijd. De wereldpremière van de i8 Roadster vindt plaats op de Los Angeles Auto Show in december 2017. De marktintroductie is in mei 2018.

De zogenaamde LifeDrive voertuigarchitectuur en de BMW i vormtaal zijn overgenomen voor dit roadster-concept. Verstevigingselementen in de carrosserie en in de vleugeldeuren zijn kenmerken van de lichtgewichtconstructie van BMW i modellen. Het voorruitframe is eveneens gemaakt van met koolstofvezel versterkt kunststof (CFRP). De BMW i8 Roadster is daardoor slechts ongeveer 60 kilogram zwaarder dan de BMW i8 Coupé.

De softtop bestrijkt een groot deel van de passagiersruimte en is voorzien van een uniek mechanisme. De volledige elektrisch bedienbare kap opent en sluit zeer stil in 15 seconden met een simpele druk op een schakelaar. Dat kan bij snelheden tot 50 km/u. De softtop vouwt zich op in een ruimtebesparende verticale positie, waardoor achter de stoelen nog zo'n 100 liter extra opbergruimte is ontstaan.

Het plug-inhybride aandrijfsysteem is voorzien van grondig geoptimaliseerde eDrive technologie. De capaciteit van de afzonderlijke cellen van de lithium-ion-batterij is gestegen van 20 naar 34 Ah en de totale opslagcapaciteit van 7,1 naar 11,6 kWh. Het vermogen van de elektromotor is met 9 kW (12 pk) toegenomen naar een maximum van 105 kW (143 pk). Dat heeft geresulteerd in een dynamischer rijgedrag en beduidend meer mogelijkheden om emissievrij te rijden. Met alleen de elektromotor is nu een snelheid mogelijk van 105 km/uur (voorheen 70 km/uur). Door een druk op de eDrive knop stijgt de puur elektrische topsnelheid naar 120 km/uur. De elektrische actieradius is 53 kilometer voor de i8 Roadster en 55 kilometer voor de i8 Coupé.

De driecilinder benzinemotor levert onveranderd een maximumvermogen van 170 kW (231 pk). De motorakoestiek en de emissies zijn geoptimaliseerd dankzij een geïntegreerd partikelfilter. Gecombineerd brandstofverbruik: 2,1 l/100 km (i8 Roadster) en 1,9 l/100 km (i8 Coupé. CO2-emissie van benzine: 46 g/km (i8 Roadster) en 42 g/km (i8 Coupé).

De nieuwe i8 Roadster heeft een modelspecifieke afstemming van vering, demping en Dynamic Stability Control. Beide modelvarianten hebben standaard Dynamic Damper Control. De i8 Roadster is standaard voorzien van exclusieve lichtmetalen 20-inchwielen in dubbelspaaksdesign. Elk wiel weegt circa een kilogram minder dan de lichtste wielen die tot dusver leverbaar waren.

Nieuw carrosseriekleuren zijn E-Copper metallic en Donington Grey metallic zowel voor de i8 Roadster als de i8 Coupé. Carpo interieurdesign is standaard voor beide modelversies. Het interieur van de i8 Roadster is exclusief leverbaar in Elfenbeinweiβ wit/zwart en dat van de i8 Coupé in Elfenbeinweiβ. Nieuw is de optionele Accaro interieurtrim in Amido/E-Copper.

De standaarduitrusting voor beide modellen omvat onder meer het navigatiesysteem Professional, Display Key, Driving Assistant inclusief Surround View en een mode 2-laadkabel. Menustructuur in tegeldesign in de Control Display met live mode. Opties zijn onder meer Head-Up Display met modelspecifieke content, niet-verblindend Laserlight met Selective Beam en akoestische voetgangerswaarschuwing.