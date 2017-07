BMW i3 batterijen gebruikt om overschot op te slaan

30 juni 2017 | Als het hard waait, draaien de molens van het Prinses Alexia Windpark soms voor niets. Nuon kan de opgewekte stroom dan niet volledig kwijt aan het stroomnet met als gevolg dat een flink deel verloren gaat. Dankzij de twee grootste baterijen van Nederland, bestaande uit elk 44 batterijen die normaal in de bodem van de BMW i3 zijn gemonteerd, kan dit stroomoverschot worden opgeslagen. Nuon heeft namelijk twee superbatterijen van elk 1.500.000 miljoen Watt, ofwel 1,5 MegaWatt (MW), bij het windmolenpark geplaatst. De komende maanden krijgen ze bijval van nog eens zes superbatterijen, wat het totale aantal BMW i3-batterijen op 352 brengt, goed voor 12 MW; zo'n tien procent van de 122 MW die de windmolens samen kunnen opwekken. Is er geen of minder wind en heeft het net toch extra stroom nodig, dan is er groene windenergie beschikbaar in de acht batterijen.

Het is niet de eerste keer dat BMW i-batterijen voor een stationair doeleinde worden ingezet. In 2015 speelde BMW Group Nederland een rol in de realisatie van het Timmerhuis, een multifunctioneel complex van 84 appartementen en het gemeentehuis in het centrum van Rotterdam. In dit ontwerp integreerden projectontwikkelaar Heijmans en architectenbureau OMA (opgericht door Rem Koolhaas) vanaf de start diverse innovaties, waaronder duurzame stroomopwekking via zonnepanelen op het dak, energieopslag in gebruikte BMW i3-batterijen en alle voorzieningen voor BMW i3-deelauto's voor de bewoners. Nederland liet hiermee in de praktijk zien hoe een e-mobility-ecosysteem kan functioneren.

In het systeem van Nuon krijgen de BMW i3-batterijen eveneens een heel andere functie dan waarvoor ze ontwikkeld zijn (stationair versus dynamisch), met het verschil dat ze nooit het chassis van een i3 hebben gezien. Ze zijn gloednieuw, wat ook betekent dat ze van het krachtigere (33 kWh / 94 Ah) type zijn dat de BMW i3 een bereik van 300 kilometer verschaft. Een ander groot verschil is dat meerdere i3-batterijen samen één superbatterij vormen, die in twee 20 ft containers zijn gebouwd. De ene bevat de omvormers en regelelektronica die toegankelijk zijn via een deur in de zijkant en de andere de 44 i3-batterijen. De configuratie bestaat uit 22 parallel geschakelde paren, elk paar bestaat uit twee in serie geschakelde i3-batterijen om de spanning op 700 Volt te brengen. Na omvorming van gelijkstroom naar wisselstroom blijft er 400 Volt driefasen krachtstroom over. Een vorm van stroom die bij stationaire toepassingen heel gebruikelijk is, maar niet bij automotive-batterijen.

Doorslaggevend in de keuze voor de i3-batterij waren de hoeveelheid laadcycli ten opzichte van de concurrentie, de hoge veiligheidsgraad (zelfs bij directe doorboring ontstaat geen brand) én de uitgekiende koeling. Een ander voordeel van de i3-batterijen voor gebruik in een superbatterij is de certificering voor gebruik in een voertuig. Alfen ontwikkelde eveneens een container met batterijen die zonder extra maatregelen naar bijvoorbeeld een festival kan worden vervoerd om daar voor de stroomvoorziening te zorgen in plaats van een ronkende generator.

Met de superbatterijen in Zeewolde zetten Nuon en moederbedrijf Vattenfall een belangrijke stap voorwaarts in het realiseren van hun duurzame ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn.