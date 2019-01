BMW 7-Serie vernieuwd voor 2019

17 januari 2019 | De BMW 7-Serie ondergaat een facelift voor modeljaar 2019. De vernieuwde BMW 7-Serie is herkenbaar aan aangepaste vormgeving, en nieuwe bediening van assistentiesystemen en connectiviteitstechnologie. De vernieuwde 7-Serie staat vanaf maart2019 in de showrooms. Prijzen volgen later.

De 7-Serie voor modeljaar 2019 is herkenbaar aan een nieuw, opvallend en prestigieus uiterlijk dankzij een 50 millimeter hoger front. Dit wordt gerealiseerd middels een nieuwe BMW nierengrille, met een omlijsting uit één stuk, die qua oppervlakte met zo'n 40 procent is gegroeid. Er zijn nu slankere koplampen, optioneel uit te rusten met BMW Laserlight. De luchtinlaten zijn voorzien van in carrosseriekleur gespoten platen en nieuwe opvallende chromen sierlijsten. De verticale "Air Breathers" aan weerszijden bij de voorwielen stralen precisie, helderheid en degelijkheid uit. De lijsten aan weerszijden van de auto lopen helemaal door tot aan de achterzijde.

De nieuw ontworpen achterzijde neemt de designtaal van de luchtinlaten aan de voorzijde over. De geïntegreerde uitlaatpijpen hebben bredere chroomomlijstingen, terwijl de driedimensionale achterlichten 35 mm slanker zijn. De scherpe en zeer dunne (6 mm) lichtstrip onder de chromen sierlijst tussen de achterlichten is een stilistisch hoogstandje.

Er is vanaf 2019 een breder aanbod van exterieurkleuren en lichtmetalen wielen. Design Pure Excellence en het M Sportpakket bieden nieuwe mogelijkheden op het gebied van individualisering. Bovendien is nu ook de BMW Individual hoogglans Shadow Line met uitgebreide inhoud beschikbaar.

Het interieur krijgt exklusivleder 'Nappa' met stiksels in gevlochten design, nieuwe verfijnde houten interieurlijsten en Ambianceverlichting achterin voorzien van klassiek rookglas. Het met leder afgewerkte stuurwiel is uitgerust met een nieuwe indeling van multifunctionele knoppen. De draadloze oplaadlade voor mobiele telefoons bevindt zich nu vlak voor de bekerhouders. BMW Touch Command met opgewaardeerde hardware en software. Het entertainmentsysteem voor op de achterbank is beschikbaar met full-HD touchscreendisplays.

De 7-Serie is stiller geworden dankzij verfijningen rond de achterwielkasten, B-stijlen en afdekplaten van de achterste gordels. Het comfort aan boord op lange afstanden is verder verbeterd door de zijruiten en achterruit van akoestisch glas te voorzien.

Alle motorvarianten voldoen voortaan aan de bepalingen van de Euro 6d-Temp-emissienorm. De V12 benzinemotor in de M760Li xDrive (gecombineerd verbruik: 12,5 - 12,4 l/100 km, gecombineerde CO2-emissie: 285 - 282 g/km) is nu beschikbaar met partikelfilter. Het maximumvermogen van de nieuwe V8 motor steeg met 60 kW (80 pk) naar 390 kW (530 pk) en vindt zijn weg in de 750 xDrive (gecombineerd brandstofverbruik: 9,5 l/100 km, gecombineerde CO2-emissie: 217 g/km) en BMW 750Li xDrive (gecombineerd brandstofverbruik: 9,6 - 9,5 l/100 km, gecombineerde CO2-emissie: 218 g/km). Ook verkrijgbaar: drie dieselmotoren met tot wel vier turbochargers en vermogensafgiftes variërend tussen de 195 kW (265 pk) en 294 kW (400 pk).

Plug-in hybride varianten maken gebruik van een speciaal aangepaste zescilinder-in-lijn benzinemotor en een meer geavanceerde hoogspanningsaccu. Het resultaat: een gecombineerd vermogen van 290 kW (394 pk) dat aangesproken kan worden wanneer de Driving Experience Control schakelaar in SPORT-modus staat. Het elektrische bereik bedraagt nu tussen de 50 en 58 kilometer.

Alle uitvoeringen beschikken standaard over een adaptief onderstel met elektronisch gestuurde schokdempers en luchtvering met automatische niveauregeling. Integral Active Steering en Executive Drive Pro (standaard voor de BMW M760Li x Drive) met actieve rolstabilisatie zijn optioneel leverbaar op alle modellen, met uitzondering van de plug-in hybride uitvoeringen.

De vernieuwde 7-Serie biedt verdere vooruitgang op gebied van autonoom rijden met een breed aanbod in rijassistentiesystemen, zoals Driving Assistant Professional met Steering & Lane Control Assistant. Parking Assistant omvat nu ook de Reversing Assistant.

De BMW Live Cockpit Professional is standaard en omvat een navigatiesysteem en volledig digitaal instrumentenpaneel met een schermdiagonaal van 12,3 inch en een Control Display van 10,25 inch. Het nieuwe BMW Operating System 7.0 beloooft zeer snelle toegang tot instellingen en functies en is door de bestuurder geheel naar eigen smaak in te delen. Het infotainmentsysteem bedienen kan met een touchscreen, de iDrive-controller, met stuurwielbedieningsknoppen, via voice control en met gebarenbediening.

De BMW Intelligent Personal Assistant gedraagt zich als digitale co-bestuurder en expert in de auto en wordt geactiveerd door stemcommando's. Het systeem maakt communicatie tussen bestuurder en voertuig op het hoogste niveau mogelijk. Het systeem leert de voorkeuren van individuele voertuiginstellingen van de bestuurder en diens mobiliteitsagenda kennen. Integratie van extra digitale diensten is mogelijk. Het aanbod aan nieuwe functies is altijd actueel dankzij de updates die over-the-air worden uitgevoerd door speciale Remote Software Upgrades.