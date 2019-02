BMW 7-Serie nu ook als plug-in hybird

1 februari 2019 | BMW presenteert plug-in hybridemodellen (PHEV) van de 7-Serie. Ze zijn klaar voor de showroomintroductie op 30 maart 2019. Deze toekomstgerichte BMW wordt leverbaar in drie varianten: de 745e, de verlengde 745Le en de 745Le xDrive met de verlengde wielbasis en vierwielaandrijving. Het plug-in hybridesysteem omvat een zescilinder-in-lijn benzinemotor en een hoogspanningsbatterij met vergrote capaciteit. De vooruitgang ten opzichte van het voorgaande model wordt weerspiegeld door het toegenomen vermogen en koppel en de verbeterde cijfers voor de elektrische actieradius, het brandstofverbruik en de CO2-emissie.

Het plug-in hybridesysteem omvat een zescilinder-in-lijn benzinemotor uit de huidige BMW EfficientDynamics motorenfamilie, die speciaal voor dit model is aangepast om een maximumvermogen te leveren van 210 kW (286 pk) en soepel hoge toerentallen te draaien. Verder omvat de aandrijflijn een elektromotor met een nominaal vermogen van 83 kW (113 pk) en een nominaal koppel van 265 Nm. De nieuwe lithium-ion-batterij bevat de allernieuwste batterijtechnologie en een grotere opslagcapaciteit.

De eveneens verder ontwikkelde aandrijfelektronica bevat energiemanagement voor een nauwkeurig aangestuurde interactie tussen de twee krachtbronnen en efficiënte elektrische aandrijving op de delen van de route die emissievrij moeten worden afgelegd. Dankzij de sterkere elektrische ondersteuning is niet alleen de efficiency vergroot, maar zijn ook de dynamische prestaties verbeterd. Als de Driving Experience Control in SPORT-modus staat, is een gecombineerd vermogen van 290 kW (394 pk) beschikbaar. Voor een bijzonder krachtige acceleratie vanuit stilstand is het zelfs mogelijk om het maximale systeemkoppel van 600 Nm aan te spreken.

Het nieuwe aandrijfsysteem geeft de nieuwe plug-in hybride BMW 7-Serie een groter acceleratievermogen: de nieuwe 745e accelereert in 5,2 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u; de nieuwe 745Le heeft daar 5,3 seconden voor nodig en de nieuwe 745Le xDrive bereikt de 100 km/u vanuit stilstand in 5,1 seconden. De topsnelheid voor alle drie versies is elektronisch begrensd op 250 km/u.

De nieuwe hoogspanningsbatterij in de plug-in hybridemodellen van de 7-Serie heeft nu een brutocapaciteit van 12,0 kWh. De toegenomen opslagcapaciteit van de lithium-ion-batterij maakt het mogelijk om méér volledig elektrisch, lokaal emissievrij en vrijwel geruisloos te rijden, tot ver buiten de stedelijke omgeving. In HYBRID-modus kunnen de nieuwe 745e, 745Le en 745Le xDrive tot snelheden van 110 km/u volledig elektrisch rijden, dat is 20 km/u sneller dan voorgaande modellen. De verbrandingsmotor schakelt pas bij hogere snelheden bij. In ELECTRIC-modus is het vermogen van de elektromotor voldoende voor een snelheid van 140 km/u.

De elektrische actieradius van de nieuwe 745e ligt tussen 54 en 58 kilometer; de 745Le komt 52 tot 55 kilometer ver en de 745Le xDrive haalt 50 tot 54 kilometer. Het brandstofverbruik en de emissies van de 7-Serie met plug-in hybride aandrijflijn zijn eveneens verbeterd. Voor de 745e bedraagt het gecombineerde verbruik 2,1-2,3 l/100 km, het gecombineerde energieverbruik 15,1-15,6 kWh/100 km en de CO2-emissie 48-52 g/km. De waarden voor de 745Le zijn 2,2-2,3 l/100 km, 15,6-15,7 kWh/100 km en 50-53 g CO2/km en die van de 745Le xDrive zijn 2,3-2,6 l/100 km, 15,8-16,3 kWh/100 km en 52-59 g CO2/km.

De elektromotor van de plug-in hybridemodellen is geïntegreerd in de 8-traps Steptronic automaat. Wanneer de bestuurder remt of het gas loslaat, fungeert de elektromotor als generator, die energie terugwint en de hoogspanningsbatterij bijlaadt. De lithium-ion-batterij voorziet ook het boordnetwerk van stroom. Ook kan de energie worden gebruikt om de standaard hulp-airconditioningsysteem te laten werken.

De hoogspanningsbatterij is onder de achterbank gemonteerd en de 46 liter grote brandstoftank bevindt zich boven de achteras. Dit betekent dat de bagageruimte van de plug-in hybridemodellen beperkt is afgenomen. Bovendien kan het bagagevolume van 420 liter worden vergroot dankzij de standaard neerklapbare achterbankleuningen (40:20:40).

De voertuiginstellingen en de gewenste modus van de aandrijflijn zijn te selecteren met een druk op een knop van het gecombineerde bedieningspaneel in de middenconsole. Hier biedt de Driving Experience Control keuze uit de modi SPORT - voor bijzonder dynamische instellingen en ADAPTIVE voor instellingen gericht op de rijstijl van de bestuurder en de omstandigheden. Verder zijn er drie elektrische modi: HYBRID, ELECTRIC en BATTERY CONTROL. De HYBRID-modus is de standaardinstelling en activeert een uitgebalanceerde afstelling en geoptimaliseerde interactie tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor. Twee keer op de HYBRID-knop drukken activeert deze modus in een versie met geoptimaliseerde efficiency: HYBRID ECO PRO. Deze modus helpt het verlagen van het brandstofverbruik. De functie Coasting is een van de factoren die hieraan bijdraagt. Elektrische ondersteuning is alleen beschikbaar voor kick-downmanoeuvres.

Het is via het iDrive menu ook mogelijk om de ELECTRIC-modus als standaardinstelling te kiezen om volledig elektrisch te rijden. In deze modus waarschuwt de auto voetgangers met een kenmerkend akoestisch signaal, dat speciaal is gecreëerd voor geëlektrificeerde BMW modellen. Het geluid waarschuwt bij lage snelheden voor de naderende auto zonder het akoestische comfort van de inzittenden te verstoren.

In SPORT-modus wordt de elektromotor niet op zichzelf gebruikt, maar uitsluitend als ondersteuning van de verbrandingsmotor. De modus BATTERY CONTROL handhaaft de laadstatus van de hoogspanningsbatterij op een niveau dat de bestuurder heeft ingesteld. Wanneer bijvoorbeeld op de snelweg wordt gereden, kan energie worden gespaard en de energiereserve vergroot voor later emissievrij rijden in de stad, bijvoorbeeld.

De gekozen modus wordt weergegeven op het nieuw ontworpen instrumentenpaneel, eenvoudig en duidelijk herkenbaar door de bijbehorende kleur. Elektrisch rijden wordt verder eenvoudig weergegeven door blauw gemarkeerde delen in de snelheidsmeter en op de vermogensweergave-/krachtmeter. Die toont ook duidelijk de ingestelde startsnelheid voor de verbrandingsmotor en de vermogens- en snelheidslimieten die van toepassing zijn op elektrisch rijden.