BMW viert 35 jaar M5

17 mei 2019 | 35 jaar geleden legde BMW Motorsport GmbH met de M5 het fundament voor een nieuw segment binnen BMW. De eerste high-performance sedan combineerde de rijdynamiek van een sportauto met het comfort en de functionaliteit van een premium sedan. Met de naam BMW M5 en aangedreven door de 6-cilinder-in-lijn benzinemotor van de BMW M1 begon het nieuwe model aan een indrukwekkende carrière. En daarin is nu de BMW M5 Competition (verbruik: 10,5l/100 km en COâ''-emissie van 238 g/km) het voorlopige hoogtepunt.

Ter ere van het 35-jarige jubileum van de M5 presenteert BMW M GmbH een speciale uitvoering: de M5 'Edition 35 Jahre'. Die is voorzien van de krachtigste motor uit de historie van het model, met een vermogen van 460 kW (625 pk), en talloze unieke design- en uitrustingsdetails. Deze speciale uitvoering wordt geproduceerd in een beperkte oplage van wereldwijd 350 stuks en is vanaf juli dit jaar leverbaar.

Het M gevoel en het exclusieve karakter van de high-performance sedan komt met extra intensiteit tot leven in de BMW M5 'Edition 35 Jahre'. Het uitgangspunt voor deze uitvoering is de BMW M5 Competition. Dat betekent een V8-motor met M TwinPower Turbo techniek, een vermogen van 460 kW (625 pk) en een maximumkoppel van 750 Nm, gecombineerd met de bijzonder snelle reacties van de motor op het gaspedaal, een extra sportief afgestemde onderstel, vierwielaandrijving M xDrive en een actieve M differentieel achter. De BMW M5 Competition accelereert vanuit stilstand in 3,3 seconden naar 100 km/u en in 10,8 seconden naar 200 km/u.

De M designelementen die speciaal voor het jubileummodel zijn ontwikkeld en de BMW Individual onderdelen verlenen de auto de status van een exclusief collectors item. Zijn opvallende uiterlijk komt tot zijn recht in de speciale BMW Individual carrosseriekleur Frozen Dark Grey II metallic. Die kleur is voorzien van een speciale pigmentatie die zorgt voor een zijdematte uitstraling. Nieuwe 20 inch lichtmetalen M wielen in Y-spaak styling, uitgevoerd in de kleur Graphite Grey, zijn exclusief voor het jubileummodel. Verder zijn de remklauwen van het standaard M compound remsysteem uitgevoerd in hoogglans zwart. Het M carbon-keramische remsysteem is optioneel ook leverbaar met goudkleurige remklauwen.

Als aanvulling op de multifunctionele M stoelen en de BMW Individual Merino vollederuitrusting in zwart met beige contraststiksel krijgt het interieur extra flair met interieurlijsten in goud geanodiseerd aluminium met carbonstructuur, een nouveauté. De oppervlakken met een fijne structuur schitteren exclusief subtiel. De lijsten zijn te zien rond het instrumentenpaneel, op de portierbekleding en op de middenconsole. De instaplijsten met de inscriptie M5 'Edition 35 Jahre' en een gelaserde gravure met de tekst "M5 'Edition 35 Jahre' 1/350" op de deksel van de bekerhouder in de middenconsole zijn twee bijzondere kenmerken van de jubileumuitvoering.

De eerste generatie van de M5 zag er onopvallend uit, uiterlijk week deze ultieme sportsedan nauwelijks af van de basisversie. De 6-cilinder-in-lijn benzinemotor, afkomstig uit de M1 maar licht gemodificeerd, had een vermogen van 210 kW (286 pk) - 7 kW (9 pk) meer dan het vermogen van de legendarische M1 sportauto met middenmotor, dankzij de aangepaste digitale motorelektronica.

"Het onderstel moet altijd meer snelheid aankunnen dan de motor levert", was destijds het uitgangspunt voor de auto's van BMW M. Daarom was de M5 voorzien van een straffer sportonderstel en een krachtiger remsysteem, in combinatie met een versterkte vijfversnellingsbak en een achterdifferentieel met 25 procent spereffect.

De tweede generatie van de M5 bood een vermogen van 232 kW (315 pk); vanaf 1992 was het vermogen 250 kW (340 pk). De auto was nu voorzien van bijvoorbeeld niveauregeling op de achterwielophanging, ter versterking van de kenmerkende balans tussen een fenomenale wegligging als die van een raceauto en subliem comfort voor alledaags gebruik.

De derde generatie van de M5 verscheen in 1998 en die was voorzien van de nu typerende twee dubbele uitlaten; de eerste subtiele indicatie van het hoge prestatieniveau van de motor in dit model. De V8-motor in deze BMW M5m met 294 kW (400 pk) had veel koeling nodig en daarom was de voorzijde van de auto voorzien van grote luchtinlaten.

De vierde generatie van de M5 had een V10-motor. Deze krachtbron was afgeleid van een Formule 1-motor en leverde een vermogen van 373 kW (507 pk). De V10 gaf het hoogtoerige concept van de M motoren een nieuwe dimensie dankzij een maximum toerental van meer dan 8000 toeren per minuut en een bijzonder indrukwekkend geluid.

Met de terugkeer van de V8-motor in de vijfde generatie van de M5, in 2011, introduceerde BMW ook turbotechniek. Twee turbo's tussen de cilinderbanken en een cross-bank uitlaatspruitstuk zijn de hoogtepunten van deze hoogtoerige krachtbron met een vermogen van 412 kW (560 pk). Andere kenmerken waren een 7-traps transmissie met dubbele koppeling en een Active Differential Lock in de achterwielaandrijving.

Het zesde en nieuwste hoofdstuk in het verhaal van de M5 gaat opnieuw uit van een V8-motor. Deze nieuwe krachtbron heeft meer vermogen: 441 kW (600 pk) en in de BMW M5 Competition, de basis voor de 'Edition 35 Jahre', zelfs 460 kW (625 pk). Voor het eerst zorgt het vierwielaandrijvingssysteem BMW M xDrive er in de M5 voor dat het motorvermogen met maximale efficiëntie wordt overgebracht op het wegdek.