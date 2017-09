BMW maakt prijs nieuwe M5 bekend

15 september 2017 | De nieuwe BMW M5 te bestellen vanaf 20 september met een vanafprijs van 161.500 euro. De M5 is vanaf maart 2018 leverbaar bij de Nederlandse dealers. BMW M GmbH betreedt met de nieuwe M5 nieuw terrein en monteert voor het eerst M xDrive vierwielaandrijving. De M5 heeft een gecombineerd verbruik van 10,5 l/100 km en een CO2-emissie van 241 g/km.

Door toepassing van onder andere nieuw ontwikkelde turbo's, extra efficiënte indirecte koeling van de aanzuiglucht en verhoogde druk van de brandstofinspuiting (tot 350 bar) zijn motorvermogen en koppel gestegen naar 441 kW (600 pk) tussen 5.860 en 6.000 tpm en 750 Nm tussen 1.800 en 5.600 tpm. De nieuwe BMW M5 accelereert van 0-100 km/u in 3,4 seconden en van 0-200 in 11,1 seconden. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/u. Met het optionele M Driver's Package is een topsnelheid van 305 km/u mogelijk.

De standaarduitrusting van de nieuwe M5 omvat onder meer het navigatiesysteem Professional, alarmsysteem klasse 3, Harman Kardon Surround Sound System, adaptieve LED-koplampen met grootlichtassistent, Dynamic Damper Control, elektrisch verstelbare BMW Sportstoelen met Merino lederbekleding en stoelverwarming en Emergency call, ConnectedDrive en Remote Services.

Belangrijkste kenmerken: