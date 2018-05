BMW introduceert M5 Competition

8 mei 2018 | BMW M GmbH heeft de race-eigenschappen van de high-performance M5 aangescherpt en een nog krachtigere versie ontwikkeld. De nieuwe M5 Competition (gecombineerd brandstofverbruik: 10,8 l/100 km; CO2-uitstoot gecombineerd: 246 - 243 g/km) zet de nieuwe stap voor BMW op het gebied van prestaties. In de toekomst worden de krachtigste uitvoeringen van de high-performance modellen door BMW M GmbH als opzichzelfstaande modellen gelanceerd. Het Competition Pack is vanaf begin juni bij de dealer te bestellen voor 9.151 euro. De vanafprijs van de M5 bedraagt 161.500 euro.

De nieuwe BMW M5 Competition combineert circuiteigenschappen met optimaal gemak voor dagelijks gebruik, wat kenmerkend is voor elk M model. De vermogenstoename bedraagt 19 kW (25 pk) tot 460 kW (625 pk) ten opzichte van de reguliere versie, terwijl het reactievermogen nog feller is en het chassis specifiek is afgesteld voor maximale dynamiek, wendbaarheid en precisie.

De 4,4-liter V8 motor met TwinPower Turbo technologie is voor de BMW M5 Competition geoptimaliseerd en levert een maximumkoppel van 750 Nm over een breder toerenbereik, van 1.800 tot 5.800 t/min. Dankzij de krachtige motor accelereert de nieuwe BMW M5 Competition in 3,3 seconden van 0-100 km/u en in 10,8 seconden van 0-200 km/u. Net als de reactiesnelheid van de motor is het geluid van de standaard gemonteerde M Sport uitlaat aanpasbaar via een druk op de knop. De bestuurder kan ook kiezen voor een bescheiden geluid met behulp van de M Sound Control knop. Modelspecifieke motorsteunen bieden een stevige verbinding tussen aandrijving en voertuigstructuur. Dit heeft een merkbaar effect op het reactievermogen, de scherpte bij het insturen en de beleving van het motorgeluid in de BMW M5 Competition.

De aandrijfkrachten worden via een 8-traps M Steptronic transmissie met Drivelogic naar het wegdek gedirigeerd. Tevens is de M5 Competition voorzien van M specifieke M xDrive vierwielaandrijving en het actieve M differentieel op de achteras. De centraal gestuurde interactie tussen de twee systemen optimaliseert de tractie, wendbaarheid en stabiliteit. Het M xDrive systeem legt de nadruk op achterwielaandrijving voor een performancegerichte rijsensatie. De M5 Competition voegt daar nog de M Dynamic Mode aan toe met drie rijprogramma's die zijn afgestemd op circuitgebruik: 4WD, 4WD Sport en 2WD dat volledige achterwielaandrijving inschakelt en de Dynamische Stabiliteits Controle (DSC) deactiveert.

Specifieke kenmerken zijn het 7 millimeter verlaagde onderstel, speciale demperhydraulica, stuggere veren, hogere camberwaarden van de voorwielen en gemodificeerde spoor- en stabilisatorstangen aan de achterzijde. Tot de standaarduitrusting behoren ook exclusieve 20-inch gesmede lichtmetalen M wielen met verschillende bandenmaten voor en achter.

Opvallende aankleding benadrukt het exclusieve karakter van de M5 Competition. Elementen in hoogglans BMW Individual Shadow Line worden aangevuld met een hoogglans afwerking van de grille, kenmerkende M kieuwen, achterspoiler en buitenspiegelkappen. De aanduiding 'Competition' is toegevoegd op de achterklep in dezelfde stijl als het zwarte M5 logo. Zwarte veiligheidsgordels met een ingetogen streepdesign in M kleuren en modelspecifieke vloermatten voegen een onderscheidend accent toe aan het interieur van de nieuwe BMW M5 Competition. Een grafische 'M Competition' afbeelding verschijnt in het instrumentenpaneel als de auto tot leven wordt geroepen.